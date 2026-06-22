Молдова выполнила 61% обязательств, взятых в рамках энергетической главы ЕС.

Молдова добилась значительного прогресса в европейской интеграции своего энергетического сектора как в реализации законодательных реформ, так и в развитии стратегической инфраструктуры.

Результаты были представлены на первом мониторинговом заседании Молдова-ЕС по главе 15 (Энергетика). Из 130 мер 79 уже выполнены, что составляет 61% от обязательств, согласованных в процессе присоединения, передает logos-pres.md

Страна привела свое законодательство в соответствие с регламентом ЕС о безопасности газоснабжения и с правилами ЕС по аварийным запасам нефти. В рамках этого процесса страна назначила орган, ответственный за управление энергетическими резервами, и начала создание системы создания запасов.

В стране также наблюдается растущий интерес к программам повышения энергоэффективности жилых зданий, которые поддерживают реконструкцию зданий и снижение энергопотребления с помощью трех основных механизмов финансирования.

Один из механизмов поддерживает энергетическую реконструкцию многоквартирных домов через товарищества собственников жилья. В 2025 году были проведены энергетические аудиты 41 жилого дома, подготовлены технические проекты, подписаны контракты и запущены процедуры закупок. В течение года было получено более 200 заявок, подписано 141 контракт, и начались ремонтные работы.

Еще одна программа, Casa Verde (Зеленый дом), поддерживает инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии в частных домах. Первый конкурс, запущенный в июле 2025 года, привлек 745 заявок, а второй раунд, запущенный в марте 2026 года, за несколько дней получил 1000 заявок.

Молдова также активно развивает свою стратегическую энергетическую инфраструктуру. Приоритетными проектами являются линии электропередачи напряжением 400 кВ Вулкэнешть–Кишинёв, Бэлць–Сучава и Стрэшень–Гутинаш. Эти проекты значительно укрепят связи Молдовы с Румынией и европейской электроэнергетической системой, повысив энергетическую безопасность страны.

Завершение строительства линии электропередачи Вулкэнешть–Кишинёв и модернизация связанных с ней подстанций являются ключевыми шагами в снижении уязвимости энергетической системы Молдовы и повышении её устойчивости.

Кроме того, проект строительства второй цепи линии электропередачи Бэлць-Днестровская гидроэлектростанция напряжением 330 кВ был включен в список проектов, представляющих интерес для энергетического сообщества (PECI) в 2024 году и подтвержден для включения в список PECI на 2026 год после завершения этапа предварительного отбора.

Реализация проекта принесет существенные выгоды обеим странам. Ожидается, что чистая пропускная способность увеличится примерно на 500 МВт, что укрепит региональную энергетическую безопасность и создаст дополнительные возможности для интеграции возобновляемых источников энергии.