theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
5 Июня 2026, 23:06
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Фон дер Ляйен считает реальным вступление Черногории в ЕС в 2028 году

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что вступление Черногории в ЕС может стать реальностью в 2028 году.

Фон дер Ляйен считает реальным вступление Черногории в ЕС в 2028 году.
Фон дер Ляйен считает реальным вступление Черногории в ЕС в 2028 году.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Тивате, передает eurointegration.com.ua

Фон дер Ляйен отметила, что на саммите со странами Западных Балкан обсуждали, как укрепить связи между регионом и ЕС, и что это не просто обещание на будущее, а стратегическое направление.

"План роста ЕС очень важен: мы открываем часть общего рынка для компаний из региона, и они получают возможность расширять свой бизнес, а вместе с этим – привлекать инвестиции", – сказала она.

"Другим вопросом является отмена роуминга. Это процесс, основанный на заслугах, а это означает, что мы можем вознаградить реформы конкретной интеграцией. Этот саммит отличался решимостью и преданностью. Решимостью довести процесс до конца и преданностью европейскому будущему. Я считаю, что цель вступления Черногории в ЕС в 2028 году достижима. Процесс расширения заключается в том, как превратить мечту в реальность", – заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что все сосредоточены на одной цели и что реформы, осуществленные в Черногории, впечатляют.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте