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noi.md logonoi
22 Июля 2026, 20:44
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Из-за позиции Венгрии вопрос открытия кластеров 2 и 3 для Молдовы отложили

Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы в ходе заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в среду, 22 июля.

Из-за позиции Венгрии вопрос открытия кластеров 2 и 3 для Молдовы отложили.
Из-за позиции Венгрии вопрос открытия кластеров 2 и 3 для Молдовы отложили.

Следующая попытка запланирована на 1 сентября, передает noi.md со ссылкой на eurointegration.com.ua

Об этом корреспондентке из Брюсселя стало известно из собственных источников в ЕС.

Вторая попытка убедить Венгрию утвердить результаты скрининга 2-го и 3-го кластеров для Украины и Молдовы 22 июля завершилась провалом - третья попытка запланирована на 1 сентября.

"Сегодня COELA во второй раз не смогла утвердить результаты скрининга кластеров №2 и №3 для Украины и Молдовы из-за нежелания Венгрии. Вопрос отложен до сентября", – заявил один из собеседников. 

Как сообщала "Европейская правда", во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) 17 июля Венгрия отказалась начать процесс открытия переговорных кластеров №2 и №3 для Украины, но согласилась на кластер №3 для Молдовы – однако этот вариант не нашел поддержки у большинства государств ЕС, и никакого решения принято не было. 

В Брюсселе 14 июля для Молдовы был открыт 6-й переговорный кластер "Внешние отношения", а 15 июня 2026 г. начались переговоры Молдовы и ЕС по Кластеру 1 — «Основные ценности.

Источник
noi.md logonoi
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