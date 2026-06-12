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rupor.md logorupor
12 Июня 2026, 14:18
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Фёдор Гагауз: Закон об особом статусе Гагаузии — это красная линия вокруг выборов

Политик, бывший депутат Фёдор Гагауз заявил, что при поиске решения по разблокированию выборов в Народное Собрание Гагаузии необходимо учитывать законодательные основы автономии.

Фёдор Гагауз: Закон об особом статусе Гагаузии — это красная линия вокруг выборов.
Фёдор Гагауз: Закон об особом статусе Гагаузии — это красная линия вокруг выборов.

По его словам, в последние недели активно обсуждается вопрос проведения выборов в Народное Собрание Гагаузии, однако любые решения должны приниматься с учётом положений Закона об особом правовом статусе Гагаузии, пишет rupor.md

Ф. Гагауз отметил, что данный закон предусматривает полномочия Народного Собрания назначать выборы, утверждать состав Центральной избирательной комиссии Гагаузии и организовывать проведение региональных выборов.

«Это не привилегия и не политическое требование — законодательство страны изначально предусматривало для автономии собственный механизм проведения выборов», — подчеркнул политик.

Он считает, что попытки передать организацию выборов под полный контроль республиканских структур противоречат смыслу и духу закона о статусе автономии.

По мнению Фёдора Гагауза, нынешний кризис возник не из-за отказа Гагаузии проводить выборы, а вследствие противоречий между специальным законом об автономии и отдельными нормами Избирательного кодекса, принятыми позднее на республиканском уровне.

«Выход из ситуации не в ограничении законных полномочий автономии, а в устранении этих противоречий. Закон об особом правовом статусе Гагаузии должен оставаться основой любых решений. Это и есть красная линия вокруг выборов в Гагаузии», — заявил он.

Источник
rupor.md logorupor
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