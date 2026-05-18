18 Мая 2026, 07:36
Санду: Мы хотим, чтобы жители Гагаузии сами выбирали, а не Шор или кто-то из Москвы

Представители Народного собрания Гагаузии близки к тому, чтобы принять действующие правила проведения выборов, утвержденные Центральной избирательной комиссией. Об этом заявила президент Майя Санду.

«Для нас очень важно, чтобы в Гагаузии прошли свободные и законные выборы. Мы знаем, что произошло в 2023 году. Мы хотим, чтобы жители Гагаузии сами выбирали своих представителей в Народном собрании, а не Шор или кто-то из Москвы. Народное собрание, к сожалению, распустило местную избирательную комиссию и пыталось создать новую вне всяких правил. Однако в стране уже есть правила, и все должны их соблюдать», — сказала Майя Санду, передает rupor.md

Глава государства также отметила, что совместная рабочая группа продолжит работу над улучшением избирательного процесса в автономии, и выразила надежду на изменение риторики местных политиков.

«Не у всех, но у множества местных политиков в Гагаузии нет иной повестки, кроме как «Кишинев плохой» или «Кишинев виноват». Мы надеемся, что со следующим составом Народного собрания получится работать иначе, потому что от этого потеряет только автономия, а не Кишинев. Независимо от того, будут ли они открыты к сотрудничеству или нет, самое главное — чтобы это был выбор жителей Гагаузии. Чтобы на выборах людям не раздавали деньги и не говорили, за кого голосовать», — подчеркнула президент.

Избирательный кризис в Гагаузии возник на фоне разногласий между местными властями и Кишиневом по поводу правил проведения выборов в Народное собрание. Для урегулирования ситуации 11 мая в Администрации президента прошла встреча руководства страны с представителями Комрата. По итогам этих консультаций сторонам удалось достичь консенсуса по всем спорным вопросам, касающимся организации голосования в автономии.

Источник
