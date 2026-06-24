Фёдор Гагауз: PAS нужен не компромисс, а уступчивый Комрат.

Политик и бывший депутат Фёдор Гагауз заявил, что ситуация вокруг выборов в Гагаузии демонстрирует, что центральные власти изначально не стремились к поиску компромисса, а сделали ставку на политическое подчинение автономии.

По словам Гагауза, проблема с выборами была создана самим Кишинёвом, когда при разработке нового Избирательного кодекса были сознательно приняты нормы, противоречащие Закону об особом правовом статусе Гагаузии, передает rupor.md

После этого автономии предложили так называемый компромисс, который, по сути, предполагал отказ Гагаузии от собственных полномочий в избирательной сфере, ликвидацию местной ЦИК и передачу организации выборов под контроль республиканских структур. Народное собрание не поддержало такой подход, и теперь власти пытаются добиться того же через Конституционный суд.

7 июля КС рассмотрит обращение Министерства юстиции, которое оспаривает право Гагаузии самостоятельно организовывать выборы башкана и Народного собрания — полномочия, которыми автономия пользовалась на протяжении всей своей истории.

Гагауз предупреждает, что возможная отмена этих полномочий создаст крайне опасный прецедент. По его словам, возникнет абсурдная ситуация, когда государство, являющееся гарантом особого статуса Гагаузии, само будет добиваться ограничения прав автономии.

Политик считает такой путь ошибочным и опасным, подчёркивая, что он не решит проблему выборов, а лишь усилит недоверие между Кишинёвом и Комратом. Гагауз призвал Министерство юстиции отозвать своё обращение в КС и искать выход из тупика в рамках закона и диалога, а не через провоцирование политических конфликтов.