Муниципальный советник Серджиу Крецу исключён из PAS.

Решение было принято Постоянным бюро муниципальной организации PAS Кишинёв, которое отозвало у него политическую поддержку, сообщает ipn.md

В пресс-релизе партия уточняет, что решение было принято в связи с «поведением, несовместимым с ценностями Партии действия и солидарности». Также партия призывает Серджиу Крецу сложить мандат муниципального советника.

PAS, на данный момент, не предоставила подробностей о конкретных причинах, которые стали основанием для этого решения.

При обращении IPN за комментарием Серджиу Крецу не ответил на телефонные звонки и сообщения.

Серджиу Крецу является муниципальным советником с ноября 2023 года. Мандат он получил на всеобщих местных выборах того же года по спискам PAS.