Филат: Скандал в MoldATSA — это война кланов Спыну и Речана за контроль над авиацией.

Бывший премьер-министр Влад Филат заявил, что за скандалом вокруг MoldATSA стоит борьба двух кланов — Спыну и Речана. По его словам, борьба идёт за контроль над крупными финансовыми потоками в сфере гражданской авиации.

Филат утверждает, что на момент назначения Речана в Совет директоров MoldATSA там уже находились два человека, назначенных ранее в период его премьерства, так что его группа получила три из семи мест. По мнению бывшего премьера, целью было увольнение Вангели, представлявшего интересы противоборствующей группировки, и назначение на его место человека Речана, пишет omniapres.md со ссылкой на ziua.md

В этом контексте он отметил, что назначение Речана состоялось в понедельник, а в четверг было опубликовано расследование Ziarul de Gardă о Вангели. Хотя, по словам Филата, информация, представленная в расследовании, была известна ещё с июня прошлого года, соответственно, момент публикации был выбран не случайно.

«Объясните тогда, зачем Речан пошёл в MoldATSA. Я скажу вам зачем: потому что мы наблюдаем войну, о которой я говорю уже очень давно, — войну между внутренними кланами и группировками. Речан, Спыну и Вангели являются частью этого конфликта, наряду с Раду Марианом, Перчуном и другими из группировки Спыну, которые теперь хвастаются друг перед другом», — заявил Филат.

По его словам, речь идёт не только о MoldATSA, но о крупных интересах, связанных с гражданской авиацией, аэропортом и сопутствующими услугами.

«Вы увидите, что MoldATSA была лишь первым шагом. Дальше последует борьба за конкуренцию на рынке авиаперевозок, затем — дискуссии о компании Polaris, которые пока находятся на начальной стадии, а также борьба за поставки топлива в аэропорт после того, как Lukoil попала под санкции и ограничения. Чтобы вы понимали о чём речь: поставки топлива в аэропорт — это бизнес с объёмом продаж около миллиона евро в день. Мы говорим не об абстрактных вещах. Доступ на этот рынок требует получения лицензии, которая выдаётся правительственной комиссией, до сих пор координируемой Речаном», — отметил бывший премьер.

Он также считает, что скандал с Табурчану не следует рассматривать изолированно — он является частью этого противостояния, которое распространяется и на другие сферы, включая энергетику.

«Всё гораздо сложнее, чем кажется, и это показывает истинное лицо нынешней власти. Сводить всю дискуссию только к случаю Табурчану, к отставке и возврату денег может быть удобно для них, но не для нас. Поэтому все эти аспекты должны быть прояснены в дальнейшем — по всем направлениям. Не будем забывать и об энергетическом секторе, где остаётся очень много вопросов и где ставки достигают сотен миллионов евро», — заключил Влад Филат.