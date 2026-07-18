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noi.md logonoi
18 Июля 2026, 16:30
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Филат: «Кто принял решение о том, что Молдова становится частью “Коалиции желающих”?»

Решение о том, что Молдова теперь является частью «Коалиции желающих», было объявлено не президентом нашей страны Майей Санду, а президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил Влад Филат.

Филат: «Кто принял решение о том, что Молдова становится частью “Коалиции желающих”?».
Филат: «Кто принял решение о том, что Молдова становится частью “Коалиции желающих”?».

До сих пор нет ясности, кто принял такое решение со стороны Молдовы, заявил бывший премьер-министр, председатель Либерально-демократической партии Молдовы Влад Филат, передает noi.md 

«Для Санду это означает ещё одну удачную фотографию с Макроном. Но что это означает для Молдовы? Я хочу понять, кто принял решение о том, что Молдова становится частью этой коалиции? Принцип законности является определяющим для государства, считающего себя демократическим. Кто принял решение, что Молдова становится частью этой платформы?», — задался вопросом политик.

Он подчеркнул, что в парламенте не было ни обсуждений о присоединении Молдовы к «Коалиции желающих», ни соответствующего официального решения. 

«До какой степени мы являемся частью этой платформы? И здесь возникает множество вопросов, ответы на которые я хотел бы получить до вступления Молдовы в “Коалицию желающих”. Мы присоединились к этой платформе на каких-то особых условиях, в ограниченном формате или без каких-либо обсуждений?» — задался вопросом бывший премьер-министр Молдовы. 

По его словам, ошибочно полагать, что Молдове кто-то помогает исключительно из лучших и бескорыстных побуждений. 

«Пройдёт время, и мы окажемся в ситуации, когда не сможем соответствовать своему новому статусу», — отметил Влад Филат. 

Источник
noi.md logonoi
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