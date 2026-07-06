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moldova1.md logomoldova1
6 Июля 2026, 18:09
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Еврокомиссия: Отставка премьера Мунтяну не повлияет на евроинтеграцию Молдовы

Отставка премьер-министра Александру Мунтяну не скажется на поддержке, которую Европейский союз оказывает Республике Молдова.

Еврокомиссия: Отставка премьера Мунтяну не повлияет на евроинтеграцию Молдовы.
Еврокомиссия: Отставка премьера Мунтяну не повлияет на евроинтеграцию Молдовы.

В Брюсселе выразили уверенность, что новое правительство будет сформировано в ближайшее время и продолжит реализацию реформ, а также процесс вступления страны в ЕС, передает moldova1.md

Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт.

«Мы приняли к сведению решение премьер-министра Александру Мунтяну уйти в отставку. Мы уважаем конституционные и демократические процессы в Республике Молдова и ожидаем скорого формирования нового правительства», — отметил Ламмерт.

В Еврокомиссии подчеркнули, что партнерство между Европейским союзом и Молдовой остается прочным, а Брюссель продолжит поддерживать реформы и европейскую интеграцию страны в соответствии с волей ее граждан.

Румынский депутат Европарламента, председатель Комитета парламентской ассоциации ЕС — Республика Молдова Зигфрид Мурешан также заявил, что смена главы правительства не ставит под угрозу европейский курс страны и не повлияет на переговоры о вступлении в Европейский союз.

По его словам, продолжение евроинтеграции обеспечивают четыре ключевых фактора: готовность ЕС поддерживать вступление Молдовы, поддержка граждан, выраженная на выборах и референдуме, наличие проевропейского парламентского большинства и сохранение темпов реформ.

«Все эти гарантии сохраняются и после смены премьер-министра», — подчеркнул Мурешан.

Евродепутат напомнил, что с 2021 года Молдова добилась значительного прогресса в проведении реформ и модернизации государства, благодаря чему входит в число лидеров среди стран-кандидатов на вступление в ЕС. По его мнению, смена главы правительства не замедлит переговорный процесс.

Тем временем подготовка к следующему этапу переговоров о вступлении продолжается по утвержденному графику. По информации европейских дипломатических источников, страны ЕС уже согласовали продвижение процедуры оценки по Кластеру 6, посвященному внешним отношениям, для Молдовы и Украины.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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