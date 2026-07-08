Евродепутат Луис Лазарус возмутился, что европейские политики хвалят успехи Молдовы, хотя у страны сейчас нет ни премьер-министра, ни правительства. Заявление прозвучало на пленарном заседании Европейского парламента.

По его словам, он не разделяет оптимизма по поводу вступления Молдовы и Украины в Европейский союз, поскольку, как считает политик, не соблюдается один из ключевых критериев — борьба с коррупцией, пишет ecopolitic.ro

«Я не собираюсь присоединяться к хору тех, кто восхваляет идею вступления Молдовы и Украины в Европейский союз, потому что я всегда считал, что страны-кандидаты должны соответствовать определенным критериям. И критерий борьбы с коррупцией, который является одним из основных, совершенно не соблюдается.

Как вам, вероятно, известно, у Молдовы больше нет премьер-министра. Он недавно подал в отставку. Почему он ушел? При каких обстоятельствах?

Это произошло на фоне того, что кузина Майи Санду, псевдопрезидента этой псевдореспублики — ведь на самом деле Молдова является частью Румынии, и меня поражает, что здесь об этом никто не говорит, — получает зарплату свыше шести тысяч евро.

Мы помогаем Молдове, направляем туда миллиарды на реформы, а они назначают себе зарплаты по 6 тысяч евро. Вам не кажется, что это важный вопрос?», — заявил Луис Лазарус.