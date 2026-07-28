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rupor.md logorupor
28 Июля 2026, 18:14
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«Евразию» признали экстремистской организацией: СИБ предупредил об уголовной ответственности

Апелляционная палата Центр признала российскую организацию «Евразия» экстремистской. Решение было принято 24 июля по запросу Службы информации и безопасности Молдовы.

«Евразию» признали экстремистской организацией: СИБ предупредил об уголовной ответственности.
«Евразию» признали экстремистской организацией: СИБ предупредил об уголовной ответственности.

Организацию уже внесли в Реестр экстремистских организаций и материалов экстремистского характера. В СИБ предупредили, что организация и финансирование деятельности «Евразии», участие в ее проектах, а также распространение выпущенных ею материалов могут повлечь уголовную ответственность, передает rupor.md

Гражданам Молдовы, в том числе находящимся за рубежом, рекомендовали прекратить любое сотрудничество с «Евразией», не участвовать в проводимых ею мероприятиях и не распространять материалы организации.

«Евразия» была зарегистрирована в Москве в апреле 2024 года. Ее основала и возглавила Нелли Парутенко, бывший казначей запрещенной партии «Шор», уехавшая в Россию в 2022 году на фоне расследования незаконного финансирования формирования.

Организация находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. В санкционных решениях «Евразия» названа структурой, действующей в интересах Илана Шора.

По данным Совета ЕС, через «Евразию» поступали средства от Шора и российского банка для жителей и инфраструктурных проектов в Гагаузии. Организацию также обвинили в финансировании подготовки участников насильственных протестов и переводе денег для влияния на президентские выборы и референдум о вступлении Молдовы в ЕС в 2024 году.

Великобритания ввела санкции против «Евразии» в апреле 2025 года. Британские власти, ссылаясь на молдавскую полицию, сообщили, что около 130 тысяч граждан получили через организацию в общей сложности 15 миллионов долларов. Деньги, по данным правоохранителей, использовались для подкупа избирателей перед референдумом.

Источник
rupor.md logorupor
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