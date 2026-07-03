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radiochisinau.md logoradiochisinau
3 Июля 2026, 20:32
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Суд приостановил рассмотрение дела о признании «Евразии» экстремистской организацией

Рассмотрение дела по иску Службы информации и безопасности (СИБ) о признании организации «Евразия» экстремистской приостановлено.

Суд приостановил рассмотрение дела о признании «Евразии» экстремистской организацией.
Суд приостановил рассмотрение дела о признании «Евразии» экстремистской организацией.

Причиной стало ходатайство представителей организации о передаче дела из Апелляционной палаты Центр в другую судебную инстанцию, передает radiochisinau.md

Теперь вопрос должна рассмотреть Высшая судебная палата, которая решит, останется ли дело в Апелляционной палате Центр или будет передано в другой суд. Представители «Евразии» мотивировали свое ходатайство недоверием к беспристрастности судей, рассматривающих процесс.

На заседании, состоявшемся в пятницу, стороны должны были перейти к заключительным прениям после завершения судебного следствия. Однако из-за поданного ходатайства производство по делу было приостановлено до решения Высшей судебной палаты.

Это уже не первая задержка в рассмотрении дела. Ранее процесс был приостановлен после обращения представителей «Евразии» в Конституционный суд с требованием проверить конституционность ряда положений закона о противодействии экстремистской деятельности и закона о СИБ. Конституционный суд признал обращение неприемлемым, после чего материалы вернулись в суд. Кроме того, защита безуспешно пыталась добиться отвода всего состава суда.

СИБ ранее не раскрывал подробности иска, однако организация «Евразия» фигурирует в отчете спецслужбы о внешнем вмешательстве в избирательные процессы 2024 года. В документе она упоминается наряду с блоком «Победа» и организованной преступной группой «Шор» как один из инструментов предполагаемого гибридного влияния на Молдову.

Источник
radiochisinau.md logoradiochisinau
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