bbc.com logobbc
28 Мая 2026, 16:37
Вынесен последний приговор по делу о смерти Мэттью Перри

Суд приговорил личного помощника Мэттью Перри Кеннета Ивамасу к 41 месяцу лишения свободы и штрафу. Ранее тот признал, что ввел актеру оказавшуюся смертельной дозу кетамина.

Этим решением завершается процесс по делу о смерти Мэттью Перри, по которому проходили пять человек, передает bbc.com

Кеннет Ивамаса по поручению актера закупал кетамин и нередко сам вводил ему дозы, не имея при этом медицинского образования. Он же ввел минимум три дозы кетамина Перри в день его смерти. На суде Ивамаса объяснял, что «не мог отказать» актеру. Мэттью Перри умер в джакузи из-за «острого воздействия кетамина». На судебном процессе в августе 2024 года Кеннет Ивамаса первым из пяти подсудимых признал свою вину. На сегодняшнем заседании Ивамаса извинился перед родными актера, сказав, что ему жаль, что он совершил «незаконные поступки, о которых буду сожалеть вечно и память о которых унесу с собой в могилу».

Суд приговорил 60-летнего Ивамасу к трем с половиной годам тюрьмы. После освобождения он проведет два года под надзором и должен будет выплатить штраф в размере $10 тыс. Самый большой срок по делу о смерти актера — 15 лет — получила Джасвин Сангха, она же «Кетаминовая королева», которая продала смертельную дозу кетамина. Врача Сальвадора Пласенсию приговорили к двум с половиной годам тюрьмы. Посредника в покупке наркотика Эрика Флеминга приговорили к двум годам, а еще одного врача, Марка Чавеса, к восьми месяцам домашнего ареста.

