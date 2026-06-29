Более 400 тысяч граждан Молдовы перешли на удостоверения личности нового образца.

Новое удостоверение личности обеспечивает повышенный уровень защиты, упрощает доступ к цифровым государственным услугам и приближает Молдову к стандартам Европейского союза.

Директор Агентства госуслуг (ASP) Мирча Ешану отметил, что интерес к новому документу неуклонно растёт, особенно среди молодёжи, передаёт radiochisinau.md

«Особенно приятно, что мы предоставляем удостоверения личности на бесплатной основе — вместе с электронной подписью и считывателем карт. Порядка 90% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет оформляют также и электронную подпись. Сейчас, когда многие представители диаспоры возвращаются на родину, мы рекомендуем им воспользоваться этой возможностью. Процедура занимает не более 15–20 минут», — рассказал Мирча Ешану.

Помимо основной функции удостоверения личности, новый документ позволяет использовать электронную подпись, которая открывает доступ к сотням государственных онлайн-услуг. Заявление на активацию электронной подписи можно подать непосредственно в ходе того же визита в ASP.

Как уточнил директор учреждения, на правительственном уровне доступно около 400 электронных сервисов. При этом ASP предоставляет почти 100 услуг, которые можно оформить полностью в дистанционном формате, причём некоторые из них доставляются гражданам даже на дом.

«Помимо того, что этот документ соответствует самым строгим стандартам безопасности, он также помогает нам гармонизировать национальные нормы с европейскими требованиями. Фактически с введением этого документа Республика Молдова уже почти полностью соответствует стандартам Европейского союза в данной сфере. Единственное, что ещё предстоит реализовать, — это размещение на документе флага Европейского союза», — пояснил Мирча Ешану.

Новое удостоверение личности действительно в течение десяти лет и полностью соответствует европейским стандартам безопасности. В ASP подчёркивают, что граждане, у которых на руках ещё действуют документы старого образца, не обязаны их менять до истечения срока действия.