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radiochisinau.md logoradiochisinau
29 Июня 2026, 09:38
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Более 400 тысяч граждан Молдовы перешли на удостоверения личности нового образца

Новое удостоверение личности обеспечивает повышенный уровень защиты, упрощает доступ к цифровым государственным услугам и приближает Молдову к стандартам Европейского союза.

Более 400 тысяч граждан Молдовы перешли на удостоверения личности нового образца.
Более 400 тысяч граждан Молдовы перешли на удостоверения личности нового образца.

Директор Агентства госуслуг (ASP) Мирча Ешану отметил, что интерес к новому документу неуклонно растёт, особенно среди молодёжи, передаёт radiochisinau.md

«Особенно приятно, что мы предоставляем удостоверения личности на бесплатной основе — вместе с электронной подписью и считывателем карт. Порядка 90% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет оформляют также и электронную подпись. Сейчас, когда многие представители диаспоры возвращаются на родину, мы рекомендуем им воспользоваться этой возможностью. Процедура занимает не более 15–20 минут», — рассказал Мирча Ешану.

Помимо основной функции удостоверения личности, новый документ позволяет использовать электронную подпись, которая открывает доступ к сотням государственных онлайн-услуг. Заявление на активацию электронной подписи можно подать непосредственно в ходе того же визита в ASP.

Как уточнил директор учреждения, на правительственном уровне доступно около 400 электронных сервисов. При этом ASP предоставляет почти 100 услуг, которые можно оформить полностью в дистанционном формате, причём некоторые из них доставляются гражданам даже на дом.

«Помимо того, что этот документ соответствует самым строгим стандартам безопасности, он также помогает нам гармонизировать национальные нормы с европейскими требованиями. Фактически с введением этого документа Республика Молдова уже почти полностью соответствует стандартам Европейского союза в данной сфере. Единственное, что ещё предстоит реализовать, — это размещение на документе флага Европейского союза», — пояснил Мирча Ешану.

Новое удостоверение личности действительно в течение десяти лет и полностью соответствует европейским стандартам безопасности. В ASP подчёркивают, что граждане, у которых на руках ещё действуют документы старого образца, не обязаны их менять до истечения срока действия.

Источник
radiochisinau.md logoradiochisinau
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