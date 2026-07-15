Эмил Чебан — о будущем правительстве: Пока не знаю, останусь ли в его составе

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эмил Чебан заявил, что пока не знает, войдет ли в состав нового правительства.

Отвечая на вопрос, хотел бы он продолжить работу в будущем кабинете министров, Чебан отметил, что «правительство должно продолжить свою деятельность», передает agora.md

По словам исполняющего обязанности главы Минздрава, его беседа с назначенным премьер-министром Василе Тофаном была «интенсивной». В то же время Чебан подчеркнул, что пока не знает, останется ли в составе нового кабинета министров.

На вопрос, хотел бы он продолжить работу в новом правительстве, Чебан ответил, что «правительство должно продолжить свою деятельность, реализовывать начатые проекты, стратегию развития, а также продолжить работу, проделанную за последние восемь месяцев».