Чебан: «Будущее молдавских сел должно решаться на референдуме».

Мэр Кишинева и лидер MAN Ион Чебан заявил, что его партия намерена инициировать национальный референдум по вопросу реформы местного публичного управления и зарегистрировать соответствующий проект постановления в парламенте.

В опубликованном в социальных сетях обращении Чебан раскритиковал предлагаемую административную реформу, заявив, что речь идет не о модернизации, а о «принудительной ликвидации сел». По его словам, в результате реорганизации могут исчезнуть от 600 до 700 мэрий.

«Молдавское село нужно спасать, а не ликвидировать», — заявил градоначальник.

Он также обвинил власти в политическом давлении и «финансовом шантаже» местных органов власти. По мнению Чебана, закрытие школ, сокращение населения и отток молодежи уже сегодня ослабляют сельские сообщества.

«Село без школы, мэрии и церкви — это обреченное село», — подчеркнул лидер MAN.

При этом Чебан отметил, что его партия не выступает против реформы местного самоуправления как таковой, однако требует, чтобы она проводилась демократично и с учетом мнения граждан. Он также заявил о готовности поддержать изменения в Конституцию для упразднения районных советов, которые считает неэффективными и политизированными структурами, а также выступил за расширение автономии населенных пунктов и прямое финансирование сел.

По словам политика, окончательное решение о будущем населенных пунктов должны принимать сами граждане через национальный референдум.

В настоящее время более 790 мэрий участвуют в процессе добровольного объединения. Концепция административно-территориальной реформы предусматривает установление минимального порога в 3 тысячи жителей для каждой мэрии, сокращение числа районов с 32 до 10, реорганизацию государственных услуг и увеличение финансовой поддержки для населенных пунктов, решивших объединиться.

Власти, в свою очередь, считают реформу необходимой, поскольку большинство мэрий обладают ограниченными финансовыми возможностями и сильно зависят от трансфертов из государственного бюджета, что сказывается на качестве предоставляемых услуг и развитии местной инфраструктуры.