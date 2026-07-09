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ipn
9 Июля 2026, 08:26
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Экс-премьер Александр Мунтяну задекларировал доходы свыше 216 тысяч леев

Такие данные содержатся в декларации об имуществе и личных интересах, поданной после завершения мандата.

Экс-премьер Александр Мунтяну задекларировал доходы свыше 216 тысяч леев.
Экс-премьер Александр Мунтяну задекларировал доходы свыше 216 тысяч леев.

Согласно документу, бывший премьер-министр получил чистую заработную плату в размере более 166 тысяч леев. Кроме того, он задекларировал суточные выплаты за служебные командировки на сумму свыше 50 тысяч леев, сообщает ipn.md

По данным, опубликованным Национальным органом по неподкупности, Александр Мунтяну также указал около 13 тысяч долларов США, полученных от продажи финансовых активов, которыми он владел через инвестиционную платформу Robinhood Securities.

В декларации говорится, что экс-премьеру принадлежат два сельскохозяйственных участка, приобретенные в 2022 году. Площадь каждого составляет 0,06 гектара. Также он владеет квартирой площадью 136 квадратных метров, купленной в 2023 году и оцененной в 677 тысяч евро. Кроме того, Александр Мунтяну задекларировал автомобиль BMW 750LD, приобретенный в 2021 году. В документе также указаны банковские счета, открытые в Республике Молдова, Румынии, Италии, Украине и Соединенных Штатах Америки.

Александр Мунтяну был назначен премьер-министром 31 октября 2025 года по предложению партии «Действие и солидарность» (PAS) после ухода Дорина Речана. 3 июля он объявил об отставке, заявив, что больше не может исполнять обязанности главы правительства в соответствии со своими принципами и убеждениями.

Источник
ipn
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