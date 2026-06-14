МИД Украины: Страна никогда не разрабатывала биологическое оружие.

Об этом сообщило в субботу, 13 июня, украинское министерство иностранных дел. "На протяжении многих лет сотрудничество между Украиной и США в сфере биобезопасности было направлено исключительно на укрепление потенциала системы общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, а также обеспечение биологической безопасности и защиты. Речь идет об обычной гражданской деятельности, соответствующей международным стандартам и практикам в области общественного здравоохранения и не имеющей никакого отношения к военным целям", - отметили в МИДе, передает dw.com

В комментарии министерства подчеркивается также, что расположенные на территории Украины лаборатории, которые участвуют в таких международных программах сотрудничества, - это "диагностические, научные или референс-лаборатории в системе общественного здравоохранения, ветеринарии или других научных учреждениях".

Нацразведка США: Вашингтон финансирует более 120 биолабораторий более чем в 30 странах

Комментарий МИД Украины был обнародован на следующий день после того, как офис директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая уходит в отставку в конце месяца, сообщил, что американские власти долгое время финансировали более 120 биолабораторий более чем в 30 странах.

"Например, разведывательное сообщество ранее предупреждало, что финансируемая США биолаборатория в Украине, вероятно, хранила опасные патогены и оставалась уязвимой перед лицом давних российских угроз нападения, захвата или повреждения", - указано в сообщении. Всего в Украине, как следует из опубликованных документов, размещено более 40 получавших финансирование США лабораторий. Одна из них действовала в Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове, где "в начале 2010-х хранились тысячи патогенов".

В публикации офиса директора Нацразведки США заявляется, что ранее информация об американском финансировании лабораторий "умышленно замалчивалась влиятельными лицами", в частности, иммунологом Энтони Фаучи, в 1984-2022 годах руководившим Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID), и представителями администрации экс-президента США Джо Байдена. С мая 2025 года, как указано в пресс-релизе, финансирование исследований в таких лабораториях по всему миру прекращено указом действующего главы страны Дональда Трампа.

В создании биооружия Украину обвиняла Россия

С начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года власти России, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно заявляли, что в финансируемых США биолабораториях на территории Украины разрабатывается биологическое оружие. Утверждалось, что этому "получены документальные доказательства".

В марте 2022 года Пентагон сообщил, что с 2005-го США в рамках "Программы по снижению биологической угрозы" (BTRP) выделили около 200 млн долларов 46 государственным лабораториям и учреждениям здравоохранения в Украине. Заявлялось, что они занимались диагностикой заболеваний в сферах здравоохранения и сельского хозяйства, а также обеспечивали снижение биологической угрозы. Представители американского Минобороны отмечали, что до 2014 года аналогичные проекты у ведомства были и с госучреждениями России.