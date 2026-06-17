Экс-переговорщик Румынии: Молдова может обогнать Украину в процессе вступления в ЕС.

Об этом заявил Рэзван Котовеля, бывший румынский переговорщик по вступлению в ЕС.

Республика Молдова может быстро продвинуться в процессе вступления в Европейский союз и даже обогнать Украину по темпам переговоров, если проведет необходимые реформы в сфере правосудия, государственного управления и борьбы с коррупцией. В интервью программе Zi de Zi на "Радио Молдова" Котовеля назвал открытие первого переговорного блока «историческим» моментом для Кишинева и оценил, что цель вступления к 2030 году достижима, передает moldova1.md

Открытие первого переговорного блока по фундаментальным ценностям представляет собой важный шаг как с политической, экономической, так и с административной точки зрения, заявил бывший румынский переговорщик по вступлению в Европейский союз Рэзван Котовеля.

«Это очень важно с политической и экономической точек зрения. Верите или нет, но это важно, потому что показывает бизнесменам и инвесторам, куда будет двигаться Республика Молдова в ближайшее время, и, слава Богу, она движется к цивилизации и процветанию», — сказал он.

По словам Котовеля, начало переговоров посылает инвесторам четкий сигнал стабильности и предсказуемости и представляет собой результат усилий, предпринятых властями Кишинева и Бухареста в поддержку европейского пути Республики Молдова.

«Мы не только получили такую прекрасную, впечатляющую словесную поддержку от высокопоставленных европейских чиновников и государств-членов, но и с прагматической, реальной, физической точки зрения начали переговоры. Это эмоциональный и очень напряженный, скажем так, исторический момент в отношениях Республики Молдова с Европейским союзом», — сказал он.

Бывший переговорщик пояснил, что первый кластер, посвященный фундаментальным ценностям, всегда открывается первым и закрывается последним в процессе вступления, согласно европейским процедурам, применяемым ко всем государствам-кандидатам. Он включает в себя ключевые области, такие как правосудие, основные права, свобода и безопасность, государственные закупки, статистика, финансовый контроль, функционирование демократических институтов и реформа государственного управления.

По его мнению, успех переговоров в значительной степени зависит от способности государственных институтов осуществить необходимые реформы.

«Самое сложное в том, что все эти этапы, усилия и результаты обязательно должны быть достигнуты в рамках реформаторских процессов, которые, как мы все знаем, осуществляются государственными институтами, правительством, законодательной властью», — пояснил Котовеля.

На вопрос о том, примет ли Брюссель в настоящее время механизм, аналогичный тому, который применялся в Румынии — Механизм сотрудничества и проверки (CVM), посредством которого судебная система контролировалась даже после присоединения, — он ответил сдержанно.

«Честно говоря, я так не думаю», — сказал он, добавив, однако, что стандарты и требования Европейской комиссии в отношении Республики Молдова и Украины могут быть более гибкими, чем в случае с Румынией.

В то же время Рэзван Котовеля подчеркнул, что необходимые реформы не следует рассматривать как обязательства, навязанные Брюсселем, а как необходимые преобразования для внутреннего развития Республики Молдова.

«Эти реформы не должны проводиться для Брюсселя. Эти реформы должны проводиться для того, чтобы мы могли жить лучше. Мы можем стать более процветающей страной. Мы можем стать полностью демократической страной», — отметил он.

Он предупредил, что коррупционные явления и влияние олигархических групп были возможны в прошлом из-за слабости государственных институтов, и настаивал на необходимости их укрепления.

Говоря о перспективах Республики Молдова в сравнении с Украиной, бывший румынский переговорщик заявил, что Кишинев обладает некоторыми структурными преимуществами, которые могут позволить ему быстрее продвинуться в процессе вступления.

По его словам, Республика Молдова не сталкивается со сложными проблемами, которые есть у Украины в сельском хозяйстве, промышленности или в сфере государственной помощи, и многие необходимые нормативные акты уже реализованы.

«Молдова уже европейская страна», — сказал Котовеля.

Однако он обратил внимание на то, что есть еще области, где необходимо ускорить реформы, включая правосудие, борьбу с коррупцией, укрепление административного потенциала и реформирование местного самоуправления.

«Мы не продвинемся вперед, если не будет объединения. Это научно доказано. Если мы останемся с таким количеством сел, коммун, городов, небольших муниципиев, с экономической точки зрения у нас нет шансов выжить в Европейском союзе», — сказал он, имея в виду необходимость административной реорганизации.

По мнению бывшего переговорщика, цель вступления Молдовы в Европейский союз к 2030 году реалистична, но она зависит исключительно от темпов внутренних реформ и самодостаточности.