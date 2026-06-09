Экс-министр по реинтеграции назвал видео с Додоном и Плахотнюком «политической игрой».

Свидетель заявил, что видеокадры с участием Додона и Владимира Плахотнюка, по его мнению, отражали «политические игры без содержания», тогда как прокурор по делу считает, что некоторые его показания подтверждают позицию обвинения, сообщает jurnal.md

Шова, который также занимал должность советника президента, сообщил, что знал об инициативе создания коалиции между ПСРМ и блоком ACUM. Однако, по его словам, он не был осведомлен о встрече Игоря Додона с Сергеем Яраловым и Владимиром Плахотнюком в офисе Демократической партии.

Адвокат бывшего главы государства Петру Балан заявил, что показания свидетеля подтверждают отсутствие прямых доказательств против его подзащитного.

«Этот свидетель заявил, что, исходя из его опыта, обсуждения, зафиксированные на том видео, были чистой политической игрой без какого-либо содержания», — сказал Петру Балан.

На вопрос, с чьей стороны велась эта «игра», адвокат ответил:

«Как сказал свидетель, игра велась с обеих сторон — именно так он это видит».

«С обеих сторон политических игроков: Додона и Плахотнюка. В этой игре Додон находился в слабой позиции, учитывая, что власть тогда принадлежала Демократической партии, которую возглавлял Плахотнюк», — добавил Балан.

В свою очередь прокурор Петру Ярмалюк заявил, что показания Шовы имеют важное значение для обвинения и подтверждают свидетельства бывшего советника президента Артура Гуменюка, допрошенного на заседании 5 июня.

«Очень важным является то, что свидетель подтвердил сказанное Артуром Гуменюком. Теперь господин Шова подтверждает, что должность вице-премьера по реинтеграции ему предложил Игорь Додон, а не кандидат на пост премьер-министра в 2019 году, не Зинаида Гречаный и не Андрей Нэстасе, а именно Игорь Додон», — заявил прокурор Петру Ярмалюк.

После допроса Василе Шова отказался общаться с прессой.

Адвокаты Игоря Додона сообщили, что в ходе процесса предстоит допросить еще 13 свидетелей защиты, в том числе бывшего председателя парламента Зинаиду Гречаный и мэра столицы Иона Чебана.

Игорь Додон обвиняется в том, что якобы потребовал и получил от Владимира Плахотнюка суммы от 600 тысяч до одного миллиона долларов за продвижение интересов Демократической партии. По версии прокуроров, деньги предназначались для покрытия расходов ПСРМ, включая выплату зарплат, а также для личных интересов. Додон отвергает обвинения и не признает свою вину.