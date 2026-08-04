Экс-чиновник Госканцелярии вышел из PAS: Вместо ценностей - "быдло и кенты".

О своем решении Григоре Роман сообщил в Facebook, отметив, что "отказывается быть частью коллективного провала, скрываемого за пустыми лозунгами"

«Уважаемые коллеги,

„В жизни бывают моменты, когда самое трудное решение — не продолжать борьбу, а отказаться быть частью того, что больше не отражает твоих убеждений“.

Сегодня я выбираю именно это.

Настоящим заявляю о своем окончательном и безвозвратном выходе из Партии "Действие и солидарность".

Это решение не было принято поспешно и не является следствием минутного недовольства. Оно стало итогом долгого периода размышлений, в течение которого я пытался найти причины оставаться верным политическому проекту, в который вложил время, труд, силы и, прежде всего, надежду.

Я категорически отказываюсь и дальше быть частью коллективного провала, скрываемого за пустыми лозунгами.

Я принял предложение стать членом партии, потому что верил: реформы возможны, экономику можно укрепить благодаря компетентности, а ценности — это не просто предвыборные декорации. Вместо этого я стал свидетелем многих лет проваленных реформ, а точнее — их имитации, экономики, погребенной под некомпетентностью, и глубокого морального разложения политической жизни.

Обещания были заменены импровизацией. Стратегии — мелкими интересами. Ценности — „быдлом и кентами“, закулисными переговорами и бесстыдными договоренностями.

Мы сбились с пути? Или правда гораздо более неудобна: этих ценностей никогда и не существовало? Они были лишь отполированными лозунгами для избирательных кампаний, призванными скрыть отсутствие видения и ответственности?

Вместо того чтобы служить гражданам, мы начали обслуживать отдельные группы. Вместо того чтобы строить, мы управляли провалом. Вместо того чтобы исправлять ошибки, мы их оправдывали и повторяли. Вместо принципов — договоренности. Вместо стратегии — импровизация. Вместо чести — „быдло и кенты“.

Я отказываюсь быть частью политической системы, которая путает верность с покорностью, а компромисс — с предательством общественных интересов. Я отказываюсь связывать свое имя с решениями, которые углубили экономический, социальный и моральный кризисы.

О ценностях говорили слишком много. Настолько много, что стало очевидно: они существовали лишь как элемент предвыборной декорации. На деле политика была сведена к закулисным сделкам и внутренней борьбе за выживание, а не к служению гражданам.

Мы утратили ценности? Или правда в том, что их у нас никогда не было?

Я больше не хочу быть частью механизма, который производит провалы и называет их прогрессом. Я не хочу одалживать свое имя, чтобы узаконивать красиво упакованную ложь. Я не хочу путать молчание с преданностью.

Это не просто уход. Это полное размежевание. Я ухожу без сожаления, но с горьким выводом: не все, кто говорят о переменах, действительно их хотят. История будет судить не по речам, а по результатам. А они, к сожалению, говорят сами за себя.

P.S. Прошу не бросать камни во всех членов и сторонников этой политической партии. Я встретил людей, которые, как и я, ожидали совсем другого, но были обмануты картелем коррупционеров и пропагандой, людьми, которые в одночасье стали начальниками, хотя не способны выполнять даже самые простые обязанности», — написал Григоре Роман, которого цитирует unimedia.info

Григоре Роман был назначен заместителем главы территориального офиса Государственной канцелярии в Бельцах в декабре 2024 года. Год спустя он объявил о своей отставке.