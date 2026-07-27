Госканцелярия ответила на обвинения в давлении на мэров: Назовите конкретные случаи.

Государственная канцелярия ответила на обвинения CALM в незаконном давлении на местные власти при добровольном объединении населенных пунктов.

В ведомстве утверждают, что установленный срок был известен заранее, а решения принимаются на местном уровне, сообщает rupor.md

В Госканцелярии напомнили, что добровольное объединение регулируется законом № 225/2023 и постановлением правительства № 925/2023. Консультации начались в этом году, а завершить нынешний этап изначально планировалось до 31 июля.

«Срок был известен органам местного публичного управления и предоставлял достаточно времени для анализа, консультаций с сообществами и принятия решений», — отметили в ведомстве.

По данным Госканцелярии, в процесс вовлечены более 85% охваченных им мэрий, свыше 175 уже приняли окончательные решения. Местные советы в общей сложности утвердили более тысячи решений.

«Если существуют конкретные случаи давления на мэров или местных избранников, их необходимо представить отдельно и сообщить о них компетентным учреждениям», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, CALM обвинил Госканцелярию и отдельных депутатов в давлении на мэров, назвал срок 31 июля произвольным и заявил, что реформа проводится на основании концепции, не закрепленной законодательством. Организация потребовала вернуть процесс в правовое поле и возобновить полноценный диалог с местными сообществами.