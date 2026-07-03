Экономические ресурсы лиц, подпавших под международные санкции, заблокированы Налоговой службой

Государственная налоговая служба (ГНС) распорядилась о блокировке средств и финансовых ресурсов ряда лиц, подпадающих под международные санкции.

Приказы за подписью директора ГНС Ольги Голбан опубликованы сегодня в Monitorul Oficial, передает moldpres.md

Речь идёт о Юрии Витнянски и Руслане Гарбалы.

Решения о блокировке средств направлены для информирования Службе информации и безопасности, Межведомственному консультативному совету, Национальному банку Молдовы и указанным лицам.

Юрий Витнянски является членом партии «Возрождение», а Руслан Гарбалы — лидером Вулканештской территориальной организации той же политической силы. Они обвиняются «в причастности к действиям, которые предположительно преследовали цель подрыва демократических процессов и влияния на общественное мнение в пользу группировок, аффилированных с Иланом Шором».

Решением Совета Европейского союза, утверждённым 15 июня, Юрий Витнянски и Руслан Гарбалы были включены, наряду с тремя другими лицами, включая бывшего башкана АТО Гагаузия Ирину Влах, в санкционный список ЕС за предполагаемое участие в действиях по дестабилизации Республики Молдова, в том числе посредством операций по влиянию, финансируемых Российской Федерацией, и схем скупки голосов накануне парламентских выборов 2025 года.