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moldpres.md logomoldpres
3 Июля 2026, 16:44
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Экономические ресурсы лиц, подпавших под международные санкции, заблокированы Налоговой службой

Государственная налоговая служба (ГНС) распорядилась о блокировке средств и финансовых ресурсов ряда лиц, подпадающих под международные санкции.

Экономические ресурсы лиц, подпавших под санкции, заблокированы Налоговой службой.
Экономические ресурсы лиц, подпавших под санкции, заблокированы Налоговой службой.

Приказы за подписью директора ГНС Ольги Голбан опубликованы сегодня в Monitorul Oficial, передает moldpres.md

Речь идёт о Юрии Витнянски и Руслане Гарбалы.

Решения о блокировке средств направлены для информирования Службе информации и безопасности, Межведомственному консультативному совету, Национальному банку Молдовы и указанным лицам.

Юрий Витнянски является членом партии «Возрождение», а Руслан Гарбалы — лидером Вулканештской территориальной организации той же политической силы. Они обвиняются «в причастности к действиям, которые предположительно преследовали цель подрыва демократических процессов и влияния на общественное мнение в пользу группировок, аффилированных с Иланом Шором».

Решением Совета Европейского союза, утверждённым 15 июня, Юрий Витнянски и Руслан Гарбалы были включены, наряду с тремя другими лицами, включая бывшего башкана АТО Гагаузия Ирину Влах, в санкционный список ЕС за предполагаемое участие в действиях по дестабилизации Республики Молдова, в том числе посредством операций по влиянию, финансируемых Российской Федерацией, и схем скупки голосов накануне парламентских выборов 2025 года.

Экономические ресурсы лиц, подпавших под международные санкции, заблокированы Налоговой службой

Источник
moldpres.md logomoldpres
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