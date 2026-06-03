Налоговая служба усилит проверки бизнеса в июне.

Основное внимание инспекторов будет сосредоточено на сферах с повышенным риском уклонения от уплаты налогов, передает moldova1.md

Проверки затронут предприятия торговли, компании, предоставляющие услуги через онлайн-платформы, перевозчиков, а также предпринимателей, работающих в парках, на рынках и в секторе HoReCa.

В ведомстве подчеркнули, что цель мероприятий — обеспечить соблюдение налогового законодательства и создать равные условия конкуренции для всех участников рынка.

Инспекторы будут проверять выдачу кассовых чеков при расчетах наличными, полноту декларирования доходов и наличие документов, подтверждающих законное происхождение реализуемой продукции.

По информации Налоговой службы, проверки проводятся на основании анализа рисков налоговых нарушений и осуществляются внезапно непосредственно по месту ведения хозяйственной деятельности. Особое внимание уделяется сезонным видам бизнеса и отраслям, наиболее уязвимым к нарушениям.

Статистика за май показывает, что из 553 проведенных проверок нарушения были выявлены в 364 случаях. Наибольшее число инспекций пришлось на сферу торговли, где из 283 проверок нарушения зафиксированы в 226 случаях. В секторе пассажирских автоперевозок было проведено 174 проверки, по итогам которых нарушения выявлены в 81 случае.

Среди наиболее распространенных нарушений Налоговая служба называет неиспользование кассовых аппаратов при наличных расчетах, сокрытие части доходов и отсутствие документов, подтверждающих происхождение товаров. За выявленные нарушения в мае были применены санкции на общую сумму более 1,5 млн леев.