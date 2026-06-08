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bani.md logobani
8 Июня 2026, 11:29
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В Молдове бизнес с оборотом свыше 500 тысяч леев обяжут принимать карты

С 1 июля 2026 года часть экономических агентов в Молдове будет обязана обеспечить возможность безналичной оплаты товаров и услуг. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

В Молдове бизнес с оборотом свыше 500 тыс. леев обяжут принимать карты.
В Молдове бизнес с оборотом свыше 500 тыс. леев обяжут принимать карты.

Новые требования распространяются на торговые точки и подразделения компаний, которые в течение прошлого календарного года получили выручку свыше 500 тысяч леев от оптовой или розничной торговли либо оказания услуг с использованием контрольно-кассовой техники, сообщает bani.md

Такие предприниматели должны будут предоставить клиентам возможность оплачивать покупки банковскими картами или другими безналичными способами через платежные системы, лицензированные Национальным банком Молдовы.

При этом нововведение не коснется подразделений, где расчеты уже осуществляются исключительно в безналичной форме, а также объектов, расположенных в селах и коммунах. Исключение составляют населенные пункты, входящие в состав муниципиев и городов. Под действие требований также не подпадают ссудо-сберегательные ассоциации и небанковские кредитные организации.

В Налоговой службе предупреждают, что за отказ предоставить возможность безналичной оплаты предусмотрены штрафы от 4 до 6 тысяч леев за каждое выявленное нарушение.

Контроль за соблюдением новых правил и применение санкций будут осуществлять налоговые инспекторы.

Источник
bani.md logobani
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