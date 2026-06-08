В Молдове бизнес с оборотом свыше 500 тысяч леев обяжут принимать карты

Новые требования распространяются на торговые точки и подразделения компаний, которые в течение прошлого календарного года получили выручку свыше 500 тысяч леев от оптовой или розничной торговли либо оказания услуг с использованием контрольно-кассовой техники, сообщает bani.md

Такие предприниматели должны будут предоставить клиентам возможность оплачивать покупки банковскими картами или другими безналичными способами через платежные системы, лицензированные Национальным банком Молдовы.

При этом нововведение не коснется подразделений, где расчеты уже осуществляются исключительно в безналичной форме, а также объектов, расположенных в селах и коммунах. Исключение составляют населенные пункты, входящие в состав муниципиев и городов. Под действие требований также не подпадают ссудо-сберегательные ассоциации и небанковские кредитные организации.

В Налоговой службе предупреждают, что за отказ предоставить возможность безналичной оплаты предусмотрены штрафы от 4 до 6 тысяч леев за каждое выявленное нарушение.

Контроль за соблюдением новых правил и применение санкций будут осуществлять налоговые инспекторы.