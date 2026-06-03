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noi.md logonoi
3 Июня 2026, 19:44
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Налоговая служба провела проверки применения контрольно-кассового оборудования

ГНС продолжает принимать меры по предотвращению и пресечению фактов неприменения контрольно-кассового оборудования при осуществлении наличных расчётов, а также других нарушений действующего законодательства.

Налоговая служба провела проверки применения контрольно-кассового оборудования.
Налоговая служба провела проверки применения контрольно-кассового оборудования.

В июне 2026 года будут проведены мероприятия налогового контроля методом оперативной проверки, передает noi.md

Действия ГНС направлены на обеспечение соблюдения налоговой дисциплины и поддержание справедливой конкурентной среды. В связи с этим проверки касаются преимущественно: 

• соблюдения обязательства по выдаче кассовых чеков при осуществлении наличных расчетов; 

• правильного и полного декларирования полученных доходов; 

• наличия документов, подтверждающих законное происхождение товаров.

Оперативные налоговые проверки инициируются в приоритетном порядке на основе анализа рисков несоблюдения налогового законодательства и проводятся внезапно по месту осуществления экономической деятельности с упором на зоны повышенного риска, включая виды деятельности, носящие сезонный характер. 

ГНС стремится предотвратить случаи неисполнения налоговых обязательств, в частности в том, что касается наличных расчетов, выдачи кассовых чеков и декларирования доходов. В то же время эти действия призваны защитить добросовестных налогоплательщиков и поддержать здоровую конкурентную среду.

В течение мая 2026 года было проведено около 533 мероприятий налогового контроля методом оперативной проверки в соответствии с запланированными направлениями. Нарушения законодательства были выявлены в 364 случаях. В результате были применены налоговые штрафы на сумму 1 млн 117,0 тыс. леев и административные штрафы (санкции за правонарушения) на сумму 384,9 тыс. леев. 

Запущенные мероприятия преследовали цель мониторинга деятельности налогоплательщиков на предмет соблюдения правил выдачи кассовых чеков при наличных расчетах, декларирования всех доходов, а также наличия документов о происхождении товаров, выставленных на продажу. ГНС призывает налогоплательщиков соблюдать налоговые правила и осуществлять экономическую деятельность прозрачно, способствуя тем самым развитию справедливой и устойчивой экономической среды: 

• соблюдайте налоговое законодательство; 

• выдавайте и требуйте кассовый чек; 

• сообщайте о нарушениях в Единый контакт-центр ГНС по телефону: 0 8000 1525 (звонок бесплатный).

Источник
noi.md logonoi
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