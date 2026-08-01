Госсекретарь о визите афганской делегации: Это по просьбе бизнеса.

Об этом чиновник рассказал изданию Ziarul de Gardă, отметив, что действовал в интересах молдавских экономических агентов.

По словам Шарбана, Молдова не направляла официального приглашения афганским властям. Он пояснил, что подписал лишь обращение в МИД с просьбой содействовать въезду трех человек, то есть оформить им въездные визы.

«Это было необходимо, чтобы они приехали и встретились с молдавскими экономическими агентами. Производители средств защиты растений, которых у нас всего три, пытаются развивать свою деятельность и, как они нам объяснили, уже работают с Узбекистаном, а теперь хотели выйти и на рынок Афганистана. У афганской стороны есть правило: если они впервые импортируют продукцию из какой-либо страны, их представители должны официально приехать, ознакомиться с производством, а уже потом начинать экономическое сотрудничество», — пояснил Шарбан.

Он добавил, что получение виз афганской делегацией проходило в несколько этапов.

Министерство иностранных дел Молдовы ранее подтвердило, что делегация Министерства сельского хозяйства Афганистана получила визы для въезда в страну, однако подчеркнуло, что визит не предусматривает официальных контактов с молдавскими властями и не означает изменения позиции Кишинева по отношению к режиму талибов.

В то же время афганские СМИ представили другую версию событий. По их информации, делегация Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана во главе с заместителем министра Мавлави Садром Азамом Усмани находится в Молдове со 2 по 7 августа по «официальному приглашению» Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова.

Власти Молдовы начали проверку обстоятельств выдачи виз и организации визита.