theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvrmoldova.md logotvrmoldova
4 Августа 2026, 08:36
42
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Госсекретарь о визите афганской делегации: Это по просьбе бизнеса

Доступ представителей афганской делегации в Молдову был обеспечен на основании обращения, подписанного государственным секретарем Министерства сельского хозяйства Василе Шарбаном и направленного в Министерство иностранных дел.

Госсекретарь о визите афганской делегации: Это по просьбе бизнеса.
Госсекретарь о визите афганской делегации: Это по просьбе бизнеса.

Об этом чиновник рассказал изданию Ziarul de Gardă, отметив, что действовал в интересах молдавских экономических агентов.

По словам Шарбана, Молдова не направляла официального приглашения афганским властям. Он пояснил, что подписал лишь обращение в МИД с просьбой содействовать въезду трех человек, то есть оформить им въездные визы.

«Это было необходимо, чтобы они приехали и встретились с молдавскими экономическими агентами. Производители средств защиты растений, которых у нас всего три, пытаются развивать свою деятельность и, как они нам объяснили, уже работают с Узбекистаном, а теперь хотели выйти и на рынок Афганистана. У афганской стороны есть правило: если они впервые импортируют продукцию из какой-либо страны, их представители должны официально приехать, ознакомиться с производством, а уже потом начинать экономическое сотрудничество», — пояснил Шарбан.

Он добавил, что получение виз афганской делегацией проходило в несколько этапов.

Министерство иностранных дел Молдовы ранее подтвердило, что делегация Министерства сельского хозяйства Афганистана получила визы для въезда в страну, однако подчеркнуло, что визит не предусматривает официальных контактов с молдавскими властями и не означает изменения позиции Кишинева по отношению к режиму талибов.

В то же время афганские СМИ представили другую версию событий. По их информации, делегация Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана во главе с заместителем министра Мавлави Садром Азамом Усмани находится в Молдове со 2 по 7 августа по «официальному приглашению» Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова.

Власти Молдовы начали проверку обстоятельств выдачи виз и организации визита.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте