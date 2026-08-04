Бузу о визите делегации талибов: Такого не должно было произойти.

Правительство Молдовы начало расследование, чтобы установить, каким образом представители движения «Талибан» прибыли в Кишинев и кто несет ответственность за эту ситуацию.

Об этом заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу в эфире Radio Moldova.

По его словам, власти Молдовы не признают нынешние власти Афганистана и соблюдают все международные санкционные режимы.

Бузу отметил, что ему ничего не было известно об этом визите, а подобные поездки не координируются Государственной канцелярией.

Он сообщил, что в ходе расследования будет установлено, выдавали ли какое-либо министерство или другие ответственные лица документы либо принимали решения, которые сделали возможным этот визит.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях для виновных, включая вероятные увольнения, Бузу отказался делать выводы до завершения проверки.

«Безусловно, такой ситуации нельзя было допускать, поэтому и было назначено расследование, чтобы выяснить, кто несет ответственность. Совершенно неприемлемо, что это произошло. Теперь необходимо установить, кто допустил ошибку, кто принимал эти решения, и после этого принять соответствующие меры. До окончания расследования я не хочу строить предположения, а хочу опираться только на факты», — заявил Алексей Бузу.

Правительство также распорядилось проверить, каким образом были оформлены приглашение и въездные визы для членов делегации, а также пересмотреть внутренние процедуры.

Движение «Талибан», вернувшееся к власти в Афганистане в 2021 году, официально признано только Россией, которая сделала это в июле 2025 года. При этом Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Пакистан продолжают поддерживать дипломатические отношения с властями в Кабуле и имеют там своих представителей.