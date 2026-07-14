Тофилат: По 70 леев с каждого пассажира аэропорта Кишинева идут в бюджет MoldATSA.

Эксперт в области транспорта Олег Тофилат заявил, что весь годовой бюджет MoldATSA, оцениваемый примерно в 400 млн леев, фактически формируется за счет трафика Международного аэропорта Кишинева.

«Все 400 миллионов леев — это бюджет MoldATSA, и он формируется за счет трафика аэропорта Кишинева. Понимаете? Если разделить эти 400 миллионов леев на 6 миллионов пассажиров аэропорта Кишинева, получается, что каждый взлет или посадка в Кишиневе обходится нам в 70 леев из собственного кармана», — заявил Тофилат, цитирует bani.md

Заявление эксперта прозвучало на фоне того, что в 2025 году Международный аэропорт Кишинева обслужил рекордные более 6 миллионов пассажиров, а вокруг MoldATSA разгорелось сразу несколько скандалов.

Скандал вокруг государственного предприятия MoldATSA в последние недели усилился на фоне споров о зарплате пресс-секретаря Анастасии Табурчану, которая в среднем получала около 120 тысяч леев в месяц, а также после отставки исполняющего обязанности директора Думитру Вангели, которого обвинили в фальсификации резюме для назначения на должность.

Позже MoldATSA распространило заявление, в котором подчеркнуло, что не финансируется из государственного бюджета. В компании пояснили, что ее деятельность полностью обеспечивается за счет аэронавигационных сборов, которые уплачивают частные авиакомпании. Кроме того, в предприятии отметили, что государство получает доходы в виде налогов с заработной платы сотрудников, а при наличии прибыли — также в виде дивидендов.