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nv.ua logonv
29 Июня 2026, 19:09
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Джанни Инфантино совершил 27 перелетов за 16 дней ЧМ-2026, посетив 24 матча

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил 24 матча группового этапа чемпионата мира-2026, совершив 27 перелётов на частном самолёте между городами США, Канады и Мексики.

Джанни Инфантино совершил 27 перелетов за 16 дней ЧМ-2026, посетив 24 матча.
Джанни Инфантино совершил 27 перелетов за 16 дней ЧМ-2026, посетив 24 матча.

За это время воздушное судно, которое связывают с ФИФА, преодолело более 50 тысяч километров и провело в небе более 66 часов, передает nv.ua со ссылкой на bbc.com

По оценкам источника, полёты бизнес-джета Gulfstream G650ER во время группового этапа ЧС-2026 могли привести к выбросу около 516 тонн парниковых газов. Это примерно столько же, сколько в среднем выбрасывают 78 человек за целый год.

Самый длинный перелёт Инфантино во время группового этапа пролегал из Ванкувера в Майами — около 4500 километров. В отдельные дни президент ФИФА совершал по три авиаперелета, чтобы успеть посетить сразу несколько матчей в разных городах США, Канады и Мексики.

В ФИФА, комментируя ситуацию, заявили, что президент регулярно совершает служебные поездки вместе с представителями организации, а выбор между регулярными рейсами и чартерными перелетами зависит от эффективности и экономической целесообразности. В то же время организация не ответила на вопросы журналистов о количестве пассажиров на борту самолета, использовании коммерческих рейсов и компенсации углеродных выбросов.

Перед стартом чемпионата мира ФИФА заявила о намерении сократить собственные выбросы парниковых газов на 50% к 2030 году и достичь климатической нейтральности к 2040 году. Несмотря на обещания, нынешний чемпионат мира может стать самым загрязняющим в истории.

Источник
nv.ua logonv
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