Доментюк: В нынешней модели государства могут только повышать штрафы и налоги.

Депутат ПСРМ Адриан Доментюк заявил, что отдельные положения документа создадут дополнительную нагрузку для жителей сельской местности, сообщает unimedia.info

«Если мы “хороним” сёла, то в итоге действительно их похороним. Государство сначала должно создать условия, чтобы люди могли покупать более новые автомобили, ремонтировать дороги, и только потом требовать с граждан. Мы хорошо знаем, какие автомобили используются в сёлах, особенно какая сельхозтехника есть у фермеров. Как вы считаете, пострадают ли жители сёл?», — отметил он.

В ответ представитель МВД Александр Бежан заявил, что цель инициативы — повысить безопасность дорожного движения и исключить эксплуатацию незарегистрированного или опасного транспорта.

«Мы не можем мириться с тем, что по нашим населённым пунктам ездят незарегистрированные мотоциклы или транспорт, представляющий опасность. Это чёткие правила, которые уже должны соблюдаться. Мы не занимаемся охотой на водителей и штрафами ради штрафов», — подчеркнул он.

В ходе обсуждения Доментюк также заявил, что в нынешней модели государства «можно только повышать штрафы и налоги».

Депутат Андрей Годорожа добавил, что новые правила создают чрезмерную нагрузку на органы правопорядка.

Со своей стороны депутат PAS Василе Грэдинару отметил, что нельзя заниматься популизмом и необходимо учитывать безопасность участников дорожного движения.

После дебатов законопроект был одобрен в первом чтении 54 голосами.