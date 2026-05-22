Доментюк: В нынешней модели государства могут только повышать штрафы и налоги
Проект закона, предусматривающий приостановку регистрации транспортных средств, вызвал споры на заседании парламента.
Депутат ПСРМ Адриан Доментюк заявил, что отдельные положения документа создадут дополнительную нагрузку для жителей сельской местности, сообщает unimedia.info
«Если мы “хороним” сёла, то в итоге действительно их похороним. Государство сначала должно создать условия, чтобы люди могли покупать более новые автомобили, ремонтировать дороги, и только потом требовать с граждан. Мы хорошо знаем, какие автомобили используются в сёлах, особенно какая сельхозтехника есть у фермеров. Как вы считаете, пострадают ли жители сёл?», — отметил он.
В ответ представитель МВД Александр Бежан заявил, что цель инициативы — повысить безопасность дорожного движения и исключить эксплуатацию незарегистрированного или опасного транспорта.
«Мы не можем мириться с тем, что по нашим населённым пунктам ездят незарегистрированные мотоциклы или транспорт, представляющий опасность. Это чёткие правила, которые уже должны соблюдаться. Мы не занимаемся охотой на водителей и штрафами ради штрафов», — подчеркнул он.
В ходе обсуждения Доментюк также заявил, что в нынешней модели государства «можно только повышать штрафы и налоги».
Депутат Андрей Годорожа добавил, что новые правила создают чрезмерную нагрузку на органы правопорядка.
Со своей стороны депутат PAS Василе Грэдинару отметил, что нельзя заниматься популизмом и необходимо учитывать безопасность участников дорожного движения.
После дебатов законопроект был одобрен в первом чтении 54 голосами.