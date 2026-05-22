theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
22 Мая 2026, 13:16
4 352
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Доментюк: В нынешней модели государства могут только повышать штрафы и налоги

Проект закона, предусматривающий приостановку регистрации транспортных средств, вызвал споры на заседании парламента.

Доментюк: В нынешней модели государства могут только повышать штрафы и налоги.
Доментюк: В нынешней модели государства могут только повышать штрафы и налоги.

Депутат ПСРМ Адриан Доментюк заявил, что отдельные положения документа создадут дополнительную нагрузку для жителей сельской местности, сообщает unimedia.info

«Если мы “хороним” сёла, то в итоге действительно их похороним. Государство сначала должно создать условия, чтобы люди могли покупать более новые автомобили, ремонтировать дороги, и только потом требовать с граждан. Мы хорошо знаем, какие автомобили используются в сёлах, особенно какая сельхозтехника есть у фермеров. Как вы считаете, пострадают ли жители сёл?», — отметил он.

В ответ представитель МВД Александр Бежан заявил, что цель инициативы — повысить безопасность дорожного движения и исключить эксплуатацию незарегистрированного или опасного транспорта.

«Мы не можем мириться с тем, что по нашим населённым пунктам ездят незарегистрированные мотоциклы или транспорт, представляющий опасность. Это чёткие правила, которые уже должны соблюдаться. Мы не занимаемся охотой на водителей и штрафами ради штрафов», — подчеркнул он.

В ходе обсуждения Доментюк также заявил, что в нынешней модели государства «можно только повышать штрафы и налоги».

Депутат Андрей Годорожа добавил, что новые правила создают чрезмерную нагрузку на органы правопорядка.

Со своей стороны депутат PAS Василе Грэдинару отметил, что нельзя заниматься популизмом и необходимо учитывать безопасность участников дорожного движения.

После дебатов законопроект был одобрен в первом чтении 54 голосами.

Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте