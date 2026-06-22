В Молдове намерены ввести акцизы на газированные напитки, пиротехнику и вейпы.

Министерство финансов запустило публичные консультации по проекту налогово-бюджетной политики на 2027 год.

Помимо повышения акцизов на алкоголь, табак и нефтепродукты, власти предлагают ввести акцизы на ряд новых товаров, таких как электронные сигареты без никотина, сладкие напитки и пиротехнические изделия, сообщает ipn.md

Проект предусматривает введение акцизов на жидкости для электронных сигарет, не содержащие никотин. По мнению авторов, мера должна обеспечить единые налоговые условия для аналогичных продуктов и ограничить возможность ухода от налогов за счёт использования безникотиновых жидкостей вместо никотиновых. Через акцизы власти также намерены защитить общественное здоровье и снизить привлекательность таких продуктов среди молодёжи.

Для электронных сигарет с никотином, нагреваемого табака и традиционных сигарет предлагается повышение акциза на 10%. В 2027 году акциз на 1 000 сигарет достигнет примерно 87 евро. Для нагреваемого табака он составит 79 евро за 1 000 единиц, а для жидкостей для вейпов — до 194 евро за литр.

По сравнению с другими странами Европы акциз на сигареты в Молдове остаётся значительно ниже. Например, в Румынии он составляет 139 евро за 1 000 сигарет, в Польше — 157 евро, в Италии — 163 евро, в Чехии — 183 евро, в Эстонии — 192 евро. Сохранение низкого уровня акцизов усиливает разницу в цене между табачными изделиями в Молдове и ЕС, что может стимулировать контрабанду сигарет в европейские страны.

С другой стороны, акциз на нагреваемый табак в Молдове уже превышает уровень большинства стран ЕС. В 2025 году он составлял, например, 62 евро в Румынии, 68 евро в Украине, 64 евро в Италии, 51 евро в Польше, 42 евро в Чехии и 31 евро в Эстонии, тогда как в Молдове он достигает 71 евро за 1 000 единиц.

Проект также предусматривает расширение списка подакцизных товаров за счёт сладких напитков и развлекательной пиротехники. В случае сладких напитков мера направлена на снижение чрезмерного потребления сахара, связанного с рисками ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Акцизы на пиротехнику обосновываются рисками безопасности, воздействием на окружающую среду, шумовым загрязнением и негативным влиянием на здоровье людей и животных.

Проект находится на стадии общественных консультаций и должен быть одобрен правительством, а затем вынесен на голосование в парламенте.