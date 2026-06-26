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unimedia.info logounimedia
26 Июня 2026, 09:14
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Гаврилицэ о возможном налогообложении церквей: Подход должен быть таким же, как к НПО

Министр финансов Андриан Гаврилицэ заявил, что вопрос возможного налогообложения церквей и пожертвований прихожан пока остается предметом обсуждения.

Гаврилицэ о возможном налогообложении церквей: Подход должен быть таким же, как к НПО.
Гаврилицэ о возможном налогообложении церквей: Подход должен быть таким же, как к НПО.

По его словам, власти намерены изучить международную практику, прежде чем принимать какие-либо решения, сообщает unimedia.info 

В эфире передачи министра спросили, рассматривается ли в новой налоговой политике введение налогов для религиозных организаций и пожертвований, которые они получают.

«Мы ждем предложений и хотим посмотреть, применяется ли такая практика в других странах и насколько она эффективна. Нужно разобраться, как эта система работает. Обычно налогом облагаются доходы, прибыль и заработок. Честно говоря, я не вникал во все детали церковной бухгалтерии, но подход должен быть таким же, как к неправительственным организациям», — ответил Гаврилицэ.

В ходе интервью журналист также поинтересовался, планируется ли облагать налогом пожертвования, которые верующие оставляют в храмах на ремонт или содержание церкви.

Министр отметил, что этот вопрос следует рассматривать в общем контексте налогообложения пожертвований.

«Тема налогообложения любых пожертвований вызвала множество реакций. Если мы считаем, что пока не стоит обсуждать налогообложение денежных подарков на свадьбах и крестинах, то, вероятно, в этом же пакете можно отложить и вопрос пожертвований, связанных с традиционными религиозными обрядами», — сказал он.

На вопрос, готово ли министерство отказаться от идеи налогообложения пожертвований, Гаврилицэ ответил, что в отношении церкви необходим единый подход, без выделения религиозных организаций в отдельную категорию.

«Если кто-то покажет мне конкретные примеры того, как это работает в других странах, мы готовы их изучить. Обычно облагается налогом прибыль. При этом у неправительственных организаций пожертвования не облагаются налогом. Поэтому важно выработать системный подход, чтобы не создавалось впечатление, будто мы принимаем какие-то меры только потому, что кому-то не нравится церковь. Пока НПО не являются коммерческими организациями и их доходы от пожертвований не облагаются налогом, я не считаю, что для церкви должен действовать более жесткий режим, чем для других некоммерческих организаций», — подчеркнул министр финансов.

Источник
unimedia.info logounimedia
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