Додон: Выборы в НСГ должны пройти в соответствии с законодательством Гагаузии.

Додон заверил, что ПСРМ будет и далее «последовательно добиваться соблюдения всех ранее достигнутых договорённостей между Кишинёвом и Комратом и защищать законные права жителей автономии».

«Выборы в Народное собрание Гагаузии (НСГ) должны состояться 15 ноября, как решили в Комрате, и пройти в соответствии с законодательством и Избирательным кодексом Гагаузии, как это происходило на протяжении последних десятилетий — по одномандатным округам от каждого населенного пункта». Такое мнение высказал в своем Telegram-канале председатель Партии социалистов, депутат парламента Игорь Додон, передает infotag.md

Он считает, что «центральные власти должны соблюдать договорённости, достигнутые в середине 90-х годов ХХ века, благодаря которым в Гагаузии удалось сохранить мир и избежать конфликта, подобного тому, который произошёл в Приднестровье».

«Эти гарантии автономии необходимо уважать и сегодня», - подчеркнул Додон, отметив, что «сегодня, впервые за многие годы, отношения между Кишинёвом и Комратом оказались сложными».

Комментируя идею проведения выборов башкана автономии одновременно с выборами в НСГ, он сказал, что «с ними не стоит спешить».

«Считаю, что действующий башкан задержана незаконно, и окончательного решения судебных инстанций до сих пор нет. В любом случае уже весной 2027 г. должны состояться очередные выборы башкана», - отметил социалист.

Накануне лидер социалистов участвовал в заседании регионального штаба ПСРМ в Комрате, на котором была рассмотрена социально-политическая ситуация в Республике Молдова, прежде всего, на юге страны и в Гагаузской автономии.

«Определены цели и задачи на предстоящий период, а также согласованы действия по консолидации деятельности территориальных организаций и поддержанию постоянного диалога с гражданами», - сообщил Додон.