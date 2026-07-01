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realitatea.md logorealitatea
3 Июля 2026, 07:36
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Додон: Вотум недоверия и протест на 10 000 человек дадут эффект

Игорь Додон заявил, что социалисты поддержат любые действия против правящего большинства. Лидер ПСРМ отметил, что его формирование может мобилизовать около 10 000 человек на протест.

Додон: Вотум недоверия и протест на 10 000 человек дадут эффект.
Додон: Вотум недоверия и протест на 10 000 человек дадут эффект.

Депутат уточнил, что, по его мнению, все оппозиционные партии должны прийти к общему знаменателю относительно вотума недоверия. Это, по мнению политика, должно произойти после рассмотрения налоговой политики в парламенте, пишет realitatea.md

«После того как будет рассмотрен и предложен вотум от всех 46 депутатов оппозиции. После этого — протест на 10 000 человек перед зданием парламента, когда будет рассматриваться этот вотум. Тогда будет эффект», — сказал Додон журналистам.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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