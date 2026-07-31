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unimedia.info logounimedia
31 Июля 2026, 15:16
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Додон: В ЕС нам дадут место где-нибудь на подоконнике и прикажут молчать

Лидер ПСРМ Игорь Додон заявил, что в случае вступления Молдовы в Евросоюз страна рискует оказаться в положении государства «без прав».

Додон: В ЕС нам дадут место где-нибудь на подоконнике и прикажут молчать.
Додон: В ЕС нам дадут место где-нибудь на подоконнике и прикажут молчать.

«Нас принимают без прав и показывают наше место. Вы находитесь в этой комнате, но у вас нет никаких прав. Самое циничное — это сказал один немецкий министр. Он заявил, что нас нужно принять без прав, без денег, чтобы показать русским и китайцам, что это их собственность. То есть нам дадут место где-нибудь на подоконнике и скажут: „Вы молчите, вы ничего не можете говорить. Денег мы вам не дадим, потому что у нас самих их нет, но русские должны понять — это "наша поляна"», - заявил Додон, цитирует unimedia.info

«Зачем нам такая дружба? Лучше уж иметь хорошие отношения с Европой без какого-либо статуса. Мы можем находиться в процессе европейской интеграции следующие 30 лет, как Турция. Восстановить отношения с Россией. С кем хотим — торговать, у кого хотим — покупать, кому хотим — продавать. А с вами, да, оставаться друзьями с Европой, вести переговоры и продолжать европейскую интеграцию.

А наши, эти из PAS, готовы принять что угодно, лишь бы им поставили галочку: всё, вы теперь здесь.

Это означает предательство интересов страны. И это должны понять, повторяю еще раз, не столько представители PAS — я их очень хорошо понимаю. Из 55 депутатов 30–35 — очень прагматичные люди, они всё прекрасно понимают и понимают, как им выгодна нынешняя ситуация.

Я хочу, чтобы это поняли люди, которые голосуют за PAS: их использовали для других целей, отличных от тех, которые им обещали. Может, хватит.

Я не хочу, чтобы нас тянули ни на Восток, ни на Запад. Я хочу оставаться дома. Я не хочу кланяться ни русским, ни европейцам. Я хочу с ними разговаривать. Я хочу поехать в Евразийский экономический союз в качестве наблюдателя, сесть за стол без права голоса, но без обязательств перед ними.

Я хочу поехать в Совет Европы или Европейский парламент в качестве наблюдателя, без права голоса, но без обязательств, чтобы вы не навязывали мне, что я близок к вам и поэтому должен принимать какие-то законы.

Вот таким должно быть правительство Республики Молдова. Это мое мнение, и я думаю, что большинство граждан с этим согласны», — добавил он.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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