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agora.md logoagora
18 Июня 2026, 20:16
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Додон: В ближайшие 5–30 лет не будет никакого вступления в ЕС

Такое заявление сделал лидер социалистов Игорь Додон после того, как Молдова открыла переговоры о вступлении в Европейский союз по первому кластеру.

Додон: В ближайшие 5–30 лет не будет никакого вступления в ЕС.
Додон: В ближайшие 5–30 лет не будет никакого вступления в ЕС.

«Я считаю, что это геополитическое решение в контексте попытки поддержать Кишинёв. Этот этап или это решение не приведёт к тому, что Молдова станет членом Европейского союза. Первый кластер касается прежде всего демократии, прав человека. Параллельно есть множество международных оценок по коррупции и другим проблемам. О каком кластере, о какой европейской интеграции вообще можно говорить?» — сказал Игорь Додон, цитирует agora.md

Отвечая на вопрос, реалистична ли цель вступления в ЕС к 2030 году, Додон выразил скепсис.

«Я уверен, что мы не вступим в этот период. Я уверен, что даже в PAS не верят в это. Не будет никакого вступления в ЕС в ближайшие 5–30 лет», — заявил лидер социалистов.

Переговоры о вступлении Молдовы в Европейский союз были открыты 15 июня текущего года по кластеру «Фундаментальные ценности» — первому из шести тематических блоков переговорного процесса с ЕС.

Он включает такие области, как правосудие, функционирование демократических институтов, реформа государственного управления и борьба с коррупцией.

Источник
agora.md logoagora
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