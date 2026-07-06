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6 Июля 2026, 11:01
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Нантой: Додон обсуждал с Шойгу прибыль от утилизации боеприпасов в Колбасне

Бывший депутат Оазу Нантой заявил, что экс-президент Игорь Додон без согласования с тогдашним премьер-министром Майей Санду пригласил в Молдову российского министра обороны Сергея Шойгу.

Нантой: Додон обсуждал с Шойгу прибыль от утилизации боеприпасов в Колбасне.
Нантой: Додон обсуждал с Шойгу прибыль от утилизации боеприпасов в Колбасне.

"В августе 2019 года некто Игорь Додон, который был президентом, не согласовав это с Майей Санду, которая была премьер-министром, пригласил в Молдову Шойгу, все окружение которого арестовано за коррупцию в России. Исходя из непроверенных данных, они обсуждали кто будет получать прибыль со "свечного заводика", который займется утилизацией боеприпасов из Колбасны", - заявил бывший депутат Оазу Нантой в эфире передачи на телеканале 1TV.

"Это прибыльный бизнес, и не надо пугать никого экологическими катастрофами, что якобы там что-то взорвется и пол-Европы сметет цунами", - добавил Нантой.

Сергей Шойгу посетил Молдову 24 августа 2019 года.

Этот визит спровоцировал серьезный внутренний раскол в руководстве республики. Премьер-министр Майя Санду заявила, что поездка не была согласована с правительством в установленном порядке. Из-за этого кабмин отказался придавать визиту официальный статус, а Санду прямо запретила министру обороны Молдовы Павлу Войку подписывать какие-либо двусторонние соглашения и официальные документы с российским коллегой.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон пока не прокомментировал обвинения Оазу Нантоя. 

Источник
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