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ipn
24 Июня 2026, 13:18
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Зинаида Гречаный и Корнелий Фуркулицэ не явились в суд по делу «Кулёк»

Судебное заседание в среду по делу под условным названием «Чёрный кулёк», в котором обвиняется бывший президент Игорь Додон, лидер Партии социалистов, было прервано после того, как защита не обеспечила явку вызванных свидетелей.

Зинаида Гречаный и Корнелий Фуркулицэ не явились в суд по делу «Кулёк».
Зинаида Гречаный и Корнелий Фуркулицэ не явились в суд по делу «Кулёк».

В суде должны были быть допрошены бывший премьер-министр и экс-председатель парламента Зинаида Гречаный, а также депутат-социалист Корнелиу Фуркулицэ, сообщает ipn.md

По словам адвокатов, Зинаида Гречаный выразила готовность дать показания по делу, однако потребовала, чтобы её допрашивали только в присутствии её адвоката, заявив, что имеет статус подозреваемой в отдельном деле, выделенном из того же производства. Её защитник сообщил суду, что не может присутствовать на заседании в среду.

В свою очередь Корнелиу Фуркулицэ заявил, что не может явиться в суд из-за ранее запланированных дел.

Игорь Додон обвиняется в государственной измене, пассивной коррупции, незаконном обогащении и принятии финансирования партии от организованной преступной группы. Прокуроры утверждают, что он якобы запросил более одного миллиона долларов у Влада Плахотнюка за продвижение политических интересов Демократической партии. Бывший президент настаивает на своей невиновности.

Источник
ipn
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