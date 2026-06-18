Додон раскритиковал налоговую политику - 2027: Цены вырастут, доходы нет

По словам экс-президента Игоря Додона, «многие из предлагаемых мер продиктованы извне — в том числе в контексте европейской интеграции».

«Если эти меры будут приняты, они могут спровоцировать цепное подорожание товаров и услуг, что приведёт к дальнейшему обнищанию населения. В такой ситуации государство обязано индексировать пенсии и зарплаты, чтобы люди не теряли покупательную способность. Однако власти не предлагают никаких адекватных мер компенсации, и граждан фактически заставят платить больше за те же товары и услуги, не обеспечив соответствующего роста доходов», - отметил оппозиционер, считающий это «чистым обкрадыванием населения через снижение реальной стоимости зарплат, пенсий и социальных выплат», - заявил политик, цитирует infotag.md

Он выразил возмущение тем, что ради очередной похвалы от европейцев «власти готовы поступиться интересами собственных граждан и фактически отдать право определять экономическую политику страны иностранцам».