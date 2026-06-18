Минфин ответил критикам реформы: Налоги в Молдове одни из самых низких в Европе.

Министерство финансов опубликовало разъяснения по основным изменениям, предусмотренным проектом налоговой политики на 2027 год, который сейчас проходит общественные консультации и вызывает активные дискуссии.

Ведомство ответило на ряд вопросов, которые чаще всего задают граждане и представители бизнеса, сообщает omniapres.md

Повлияет ли изменение формулы расчёта налогов на работников и работодателей?

По данным Министерства финансов, налоги не увеличатся, а наоборот — снизятся. Власти утверждают, что корректировка брутто-зарплаты позволит сохранить нынешнее положение как работников, так и работодателей, чтобы ни одна из сторон не понесла дополнительных расходов.

Зачем менять налогообложение доходов от роста стоимости капитала?

В Минфине заявляют, что цель этой меры — предотвратить уклонение от уплаты налогов. При этом основное жильё по-прежнему будет пользоваться льготным режимом: налогом будет облагаться только та часть стоимости, которая превышает 1 миллион леев.

Почему предлагается отменить льготные ставки НДС?

Правительство считает, что действующие пониженные ставки НДС в большей степени выгодны людям с высокими доходами. Вместо этого поддержку граждан с низкими доходами планируется осуществлять через адресные механизмы и прямые выплаты.

Не слишком ли высокие налоги уже сейчас платят жители Молдовы?

Министерство финансов утверждает, что Республика Молдова входит в число европейских стран с одним из самых низких уровней налогообложения. Кроме того, в стране действует множество специальных налоговых режимов, позволяющих платить сниженные налоги и сборы.

Отменят ли персональную налоговую льготу?

Власти заявляют, что действующий механизм будет заменён системой прямых выплат гражданам.

Согласно предложению, работающие граждане смогут получать до 500 леев в месяц, а на каждого ребёнка будет предусмотрена поддержка в размере не менее 200 леев ежемесячно.

В Минфине напоминают, что сейчас персональная льгота предоставляется через работодателя и составляет около 297 леев в месяц на одного работника и примерно 99 леев на каждого ребёнка.

По мнению ведомства, новая система будет более прозрачной и позволит направлять финансовую поддержку напрямую получателям.

Разъяснения опубликованы на фоне общественных консультаций по проекту налоговой политики на 2027 год, который уже вызвал критику со стороны бизнеса, политических партий, а также ряда общественных и профессиональных организаций.