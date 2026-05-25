Минфин запустил процесс консультаций по налоговым изменениям.

Встречи с ними были организованы в рамках публичных консультаций 20-21 мая. Министр финансов Андриан Гаврилицэ провел консультации с представителями Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, Национальной конфедерации работодателей Молдовы, Альянса малых и средних предприятий, а также Совета ассоциаций агропромышленного сектора, сообщает logos-press.md

«Обсуждения были сосредоточены на поиске сбалансированных налоговых решений, направленных на поддержку бизнес-среды, рост доходов населения и экономическое развитие», отмечается в информации Министерства финансов.

Бизнес приветствует «нулевую» ставку и снижение нагрузки на соцфонд

«Пока не представлен окончательный вариант проекта бюджетно-налоговой политики, в подробностях комментировать предложения минфина рано, — отметил вице-президент Национальной конфедерации работодателей Молдовы Игорь Крапивка. — В то же время намерение правительства оставить нулевую ставку налога на неперераспределенную прибыль, распространив ее на все предприятия, однозначно оценивается предпринимателями положительно.

Остается надеяться, что и по налогу на дивиденды, который предприятия платят в размере 6%, позиция правительства со временем будет столь же конструктивной. Положительно и то, что есть намерение дать больше свободы работодателям по распределению фонда заработной платы, а также чуть снизить нагрузку по соцфонду».

Министр финансов Андриан Гаврилицэ подтвердил приверженность ведомства продвижению простой, устойчивой и эффективной налоговой политики, способствующей экономическому росту, инвестициям и созданию рабочих мест.

А также подчеркнул, что минфин продолжит поддерживать постоянный диалог с представителями деловых кругов и социальными партнерами для совершенствования налоговой системы, отвечающей потребностям экономики и общества.

Напомним, Министерство финансов обещало обнародовать проект бюджетно-налоговой политики на 2027 год в ближайшее время.