theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
17 Июня 2026, 11:56
5 105
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове прирост капитала при продаже жилья обложат налогом

Прирост капитала, полученный при продаже основного жилья, не будет облагаться налогом на доход только если его размер не превышает 1 млн леев. Если лимит превышен, сумма будет облагаться подоходным налогом по ставке 15%.

В Молдове прирост капитала при продаже жилья обложат налогом.
В Молдове прирост капитала при продаже жилья обложат налогом.

Это  изменение предложено в рамках проекта  бюджетно-налоговой политики на 2027 год, разработанного Министерством финансов. Документ был обнародован для публичных консультаций, сообщает logos-press.md

Напомним, сегодня сумма прироста капитала, полученная в результате продажи, обмена или иной формы отчуждения основного жилья, полностью освобождена от обложения налогом на доход. При этом оно должно отвечать определенным требованиям (3 года проживания в нем и др.).

Предложенные поправки предусматривают также изменение порядка определения стоимостной базы капитальных активов.

В этом смысле предлагается  аннулировать  действующее сегодня положение, согласно которому сумма прироста капитала облагается в размере 50% в случаях с неосновным жильем. С 2027 года такой прирост будет облагаться налогом по ставке 15% от суммы превышения.

Уточняется также, что не подлежит налогообложению имущество, полученное физлицами от родственников первой линии родства и супругов в виде дарения.

При заключении договора дарения между супругами стоимостная база имущества при последующем его отчуждении будет определяться, исходя из его стоимостной базы на момент дарения.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте