В Молдове прирост капитала при продаже жилья обложат налогом.

Прирост капитала, полученный при продаже основного жилья, не будет облагаться налогом на доход только если его размер не превышает 1 млн леев. Если лимит превышен, сумма будет облагаться подоходным налогом по ставке 15%.

Это изменение предложено в рамках проекта бюджетно-налоговой политики на 2027 год, разработанного Министерством финансов. Документ был обнародован для публичных консультаций, сообщает logos-press.md

Напомним, сегодня сумма прироста капитала, полученная в результате продажи, обмена или иной формы отчуждения основного жилья, полностью освобождена от обложения налогом на доход. При этом оно должно отвечать определенным требованиям (3 года проживания в нем и др.).

Предложенные поправки предусматривают также изменение порядка определения стоимостной базы капитальных активов.

В этом смысле предлагается аннулировать действующее сегодня положение, согласно которому сумма прироста капитала облагается в размере 50% в случаях с неосновным жильем. С 2027 года такой прирост будет облагаться налогом по ставке 15% от суммы превышения.

Уточняется также, что не подлежит налогообложению имущество, полученное физлицами от родственников первой линии родства и супругов в виде дарения.

При заключении договора дарения между супругами стоимостная база имущества при последующем его отчуждении будет определяться, исходя из его стоимостной базы на момент дарения.