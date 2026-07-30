Додон: ПСРМ инициирует отзыв вотума доверия руководству НБМ.

Лидер социалистов Игорь Додон раскритиковал зарплаты руководства и сотрудников Национального банка Молдовы и заявил, что его партия инициирует отзыв вотума доверия руководству учреждения.

Додон считает, что зарплаты государственных служащих должны быть ограничены уровнем не более трех-четырех средних зарплат по экономике. По его словам, такая инициатива может получить поддержку в парламенте, пишет unimedia.info

«Мы, социалисты, инициируем отзыв вотума доверия руководству Национального банка. Наглость, извините, что позволяю себе так говорить как бывший глава государства. Как можно в стране, где люди голодают, получать зарплаты в миллионы? Я понял, что таких людей около 40. Это издевательство.

Поэтому мы и говорим, что одной из инициатив Тофана должно быть не то, как продать то, что еще осталось в стране, а разобраться, куда идут бюджетные деньги, и принять соответствующий закон. И поверьте мне, его поддержат единогласно.

Если Тофан хочет увидеть ответственность со стороны оппозиции, пусть внесет в парламент законопроект об ограничении зарплат всех государственных служащих — не более трех-четырех средних зарплат по экономике. Я гарантирую, что его поддержат все 100 депутатов и будет политический консенсус. И тогда мы разберемся и с Национальным банком, и с остальными», — заявил Додон.