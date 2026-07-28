Додон потребовал от властей обнародовать газовые контракты и объяснить рост тарифов.

Председатель Партии социалистов выступил с критикой заявлений премьер-министра Василе Тофана, который призвал оппозицию проявить ответственность в условиях введения режима повышенной готовности в энергетическом секторе.

В своем Telegram-канале социалист отметил, что «ответственность в первую очередь должна нести сама власть», передает infotag.md

Он заявил, что правительство засекретило контракты на закупку природного газа, а документы, касающиеся закупок за 2023–2024 гг., исчезли из архива. Политик утверждает, что этот факт был отражён в отчёте Счётной палаты, и задался вопросом, почему гражданам до сих пор не представлены соответствующие документы.

Лидер социалистов также обратил внимание на рост финансовой нагрузки на население. По его словам, несмотря на практически неизменные объёмы потребления электроэнергии, в 2025 г. жители Молдовы заплатили за неё на 6 млрд. леев больше, чем годом ранее.

«Если учитывать и расходы на природный газ, дополнительная нагрузка превысила 9,5 млрд. леев, из которых более 6 млрд леев приходится на электроэнергию и свыше 3,3 млрд леев — на газ. Если премьер-министр действительно готов к открытому диалогу, то должен представить в парламенте контракты на закупку газа и разъяснить, по каким ценам и на каких условиях государство приобретало энергоресурсы», - заявил Додон.

Заявления прозвучали на фоне обсуждения ситуации в энергетическом секторе и введения правительством режима повышенной готовности. Политик настаивает на большей прозрачности решений властей в сфере закупок энергоресурсов и тарифной политики.