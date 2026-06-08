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unimedia.info logounimedia
8 Июня 2026, 16:26
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Додон: От "синего" захваченного государства Молдова пришла к "жёлтому"

Бывший президент Игорь Додон опубликовал сообщение по случаю событий 8 июня 2019 года, когда Демократическая партия Молдовы потеряла власть.

Додон: От &#34;синего&#34; захваченного государства Молдова пришла к &#34;жёлтому&#34;.
Додон: От "синего" захваченного государства Молдова пришла к "жёлтому".

По его словам, тогда никто не предполагал, что "один человек воспользуется сложившейся политической ситуацией ради собственного продвижения и установления полного контроля над государством", сообщает unimedia.info 

"Никто не подозревал тогда, 8 июня 2019 года, что один человек воспользуется сложившейся конъюнктурой, доверием политических союзников справа, рисками, на которые пошли социалисты, надеждами граждан и поддержкой Дмитрия Козака, чтобы проложить политический путь исключительно для себя, с единственной целью — захватить всю власть в государстве.

Это пример того, как эгоистичная цель оправдывает любые средства. И сегодня целая страна расплачивается экономической и социальной ценой за этот политический и личный эгоизм.

От захваченного государства, окрашенного в синий цвет, мы пришли к захваченному государству, окрашенному в жёлтый цвет", — написал Игорь Додон.

8 июня 2019 года политический блок ACUM и Партия социалистов Республики Молдова подписали временное соглашение о сотрудничестве и создании парламентского большинства.

В тот же день председателем парламента была избрана Зинаида Гречаный, а главой правительства назначена Майя Санду.

Также 8 июня 2019 года новый кабинет министров официально вступил в должность.

Источник
unimedia.info logounimedia
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