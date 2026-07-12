Кожокару: MoldATSA могут обязать вернуть деньги двоюродной сестре Майи Санду.

В противном случае, предупреждает он, государственное предприятие впоследствии может быть обязано вернуть эти деньги обратно, передает omniapres.md

Заявление прозвучало после того, как спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что Анастасия Табурчану, двоюродная сестра президента Майи Санду, вернула 500 тысяч леев, полученных от MoldATSA.

В публикации в социальных сетях Кожокару отметил, что на сегодняшний день отсутствует какой-либо официальный документ, подтверждающий незаконность выплат или право MoldATSA взыскать указанную сумму.

«Если расследование не завершено и отсутствуют четкие юридические основания для взыскания этих денег, существует вероятность, что впоследствии MoldATSA будет обязана вернуть их Анастасии Табурчану», — считает он.

По словам Кожокару, в правовом государстве подобные действия не могут осуществляться на основании политических заявлений или ради прекращения общественного скандала, а только на основании установленных законом процедур и юридических выводов.

Бывший глава Управления №5 также подчеркнул, что ответственность не должна ограничиваться только человеком, который добровольно вернул деньги.

«Если выплаты были произведены необоснованно, необходимо установить ответственность всех, кто утвердил прием на работу, размер заработной платы, надбавки и другие выплаты, а не только человека, который добровольно вернул деньги», — заявил Валериу Кожокару.