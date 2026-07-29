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actualitati.md logoactualitati
29 Июля 2026, 12:10
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Додон: Оппозиция потребовала отставок в энергетическом секторе и снижения тарифов

Под давлением оппозиции в парламенте Молдовы прошли публичные слушания с участием представителей Министерства энергетики, НАРЭ и компании Energocom, посвящённые ситуации в энергетическом секторе.

Додон: Оппозиция потребовала отставок в энергетическом секторе и снижения тарифов.
Додон: Оппозиция потребовала отставок в энергетическом секторе и снижения тарифов.

Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон, отметив, что оппозиция представила ряд требований, направленных на повышение прозрачности и снижение расходов для граждан, пишет actualitati.md

Среди требований были названы:

- отставка министра энергетики, руководства Energocom и всех ответственных за закупки природного газа;
- обеспечение полной прозрачности при закупках газа и электроэнергии;
- демонополизация рынка газа;
- отказ от повышения НДС на газ и электроэнергию;
- ограничение заработных плат руководителей государственных энергетических компаний.

«Мы будем настаивать на реализации этих мер для обеспечения прозрачности, снижения тарифов и защиты интересов граждан», — заявил Додон.

По словам политика, решения в энергетической сфере должны приниматься с учётом интересов потребителей и не приводить к дополнительной нагрузке на население.

Источник
actualitati.md logoactualitati
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