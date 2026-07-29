Додон: Оппозиция потребовала отставок в энергетическом секторе и снижения тарифов
Под давлением оппозиции в парламенте Молдовы прошли публичные слушания с участием представителей Министерства энергетики, НАРЭ и компании Energocom, посвящённые ситуации в энергетическом секторе.
Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон, отметив, что оппозиция представила ряд требований, направленных на повышение прозрачности и снижение расходов для граждан, пишет actualitati.md
Среди требований были названы:
- отставка министра энергетики, руководства Energocom и всех ответственных за закупки природного газа;
- обеспечение полной прозрачности при закупках газа и электроэнергии;
- демонополизация рынка газа;
- отказ от повышения НДС на газ и электроэнергию;
- ограничение заработных плат руководителей государственных энергетических компаний.
«Мы будем настаивать на реализации этих мер для обеспечения прозрачности, снижения тарифов и защиты интересов граждан», — заявил Додон.
По словам политика, решения в энергетической сфере должны приниматься с учётом интересов потребителей и не приводить к дополнительной нагрузке на население.