Додон: Оппозиция потребовала отставок в энергетическом секторе и снижения тарифов.

Под давлением оппозиции в парламенте Молдовы прошли публичные слушания с участием представителей Министерства энергетики, НАРЭ и компании Energocom, посвящённые ситуации в энергетическом секторе.

Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон, отметив, что оппозиция представила ряд требований, направленных на повышение прозрачности и снижение расходов для граждан, пишет actualitati.md

Среди требований были названы:

- отставка министра энергетики, руководства Energocom и всех ответственных за закупки природного газа;

- обеспечение полной прозрачности при закупках газа и электроэнергии;

- демонополизация рынка газа;

- отказ от повышения НДС на газ и электроэнергию;

- ограничение заработных плат руководителей государственных энергетических компаний.

«Мы будем настаивать на реализации этих мер для обеспечения прозрачности, снижения тарифов и защиты интересов граждан», — заявил Додон.

По словам политика, решения в энергетической сфере должны приниматься с учётом интересов потребителей и не приводить к дополнительной нагрузке на население.