24 Июля 2026, 17:41
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Додон — о Мустяцэ: Это не может быть поводом для отставки
Председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон выступил в поддержку Раду Мустяцэ после его отставки с поста министра сельского хозяйства.
«Я считаю, что глупо нападать на человека только потому, что он состоял в нескольких политических партиях. То, что кто-то был членом какой-либо партии, не может быть причиной для отставки. Думаю, это очень серьезная проблема», — заявил Додон, передает agora.md
Напомним, утром 24 июля премьер-министр Василе Тофан объявил об увольнении министра сельского хозяйства Раду Мустяцэ. Это произошло всего через два дня после утверждения правительства Тофана.
В своих публичных заявлениях Раду Мустяцэ отверг обвинения, связанные с его политической принадлежностью, заявив, что никогда не состоял в этой партии.