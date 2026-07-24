theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
agora.md logoagora
24 Июля 2026, 17:41
4 523
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Додон — о Мустяцэ: Это не может быть поводом для отставки

Председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон выступил в поддержку Раду Мустяцэ после его отставки с поста министра сельского хозяйства.

Додон — о Мустяцэ: Это не может быть поводом для отставки.
Додон — о Мустяцэ: Это не может быть поводом для отставки.

«Я считаю, что глупо нападать на человека только потому, что он состоял в нескольких политических партиях. То, что кто-то был членом какой-либо партии, не может быть причиной для отставки. Думаю, это очень серьезная проблема», — заявил Додон, передает agora.md

Напомним, утром 24 июля премьер-министр Василе Тофан объявил об увольнении министра сельского хозяйства Раду Мустяцэ. Это произошло всего через два дня после утверждения правительства Тофана.

В своих публичных заявлениях Раду Мустяцэ отверг обвинения, связанные с его политической принадлежностью, заявив, что никогда не состоял в этой партии.

Источник
agora.md logoagora
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте