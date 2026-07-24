Додон — о Мустяцэ: Это не может быть поводом для отставки.

Председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон выступил в поддержку Раду Мустяцэ после его отставки с поста министра сельского хозяйства.

«Я считаю, что глупо нападать на человека только потому, что он состоял в нескольких политических партиях. То, что кто-то был членом какой-либо партии, не может быть причиной для отставки. Думаю, это очень серьезная проблема», — заявил Додон, передает agora.md

Напомним, утром 24 июля премьер-министр Василе Тофан объявил об увольнении министра сельского хозяйства Раду Мустяцэ. Это произошло всего через два дня после утверждения правительства Тофана.

В своих публичных заявлениях Раду Мустяцэ отверг обвинения, связанные с его политической принадлежностью, заявив, что никогда не состоял в этой партии.